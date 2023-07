Sinéad O’Connor: Dusza obnażona

5 czerwca 1993 r. Sinéad O’Connor ma wystąpić w Dublinie na koncercie Peace Together, by wraz z innymi artystami wesprzeć działania na rzecz pokoju w Irlandii Północnej. Nie zjawia się na scenie. Tydzień później wykupuje stronę reklamową w „The Irish Times”, na której zamieszcza długi tekst – rodzaj wiersza. Zaczyna go tak: „Nazywam się Sinéad O’Connor. Uczę się kochać siebie. Zasługuję. Zasługuję na to, by być traktowana z szacunkiem. Zasługuję na to, by nie traktowano mnie jak śmiecia. Zasługuję na bycie wysłuchaną. Jestem częścią rasy ludzkiej. Zasługuję, by mnie nie ranić. Nazywam się Sinéad O’Connor. Jestem kobietą. Mam coś do zaoferowania”.

PRZED CZASEM. Czytasz ten artykuł, ponieważ masz dostęp do serwisu TygodnikPowszechny.pl. Tekst ukaże się w wydaniu drukowanym 2 sierpnia.

26 lipca 2023 r. świat obiega wiadomość: Sinéad...