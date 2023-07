L.U.C.: Raperzy na rowery

JOANNA WIŚNIOWSKA: Kim Ty właściwie jesteś?

ŁUKASZ ROSTKOWSKI (L.U.C.): Zależy, przez jaki pryzmat się popatrzy. Dziś mogę powiedzieć, że jestem ojcem, twórcą i rowerzystą.

A raperem, dyrygentem, kompozytorem – już nie?

Może troszkę też. Często się nad tym zastanawiam i nie mam satysfakcjonującej odpowiedzi. Ale na pewno jestem opowiadaczem historii. Robię to na swój sposób, łącząc różne gatunki i dziedziny sztuki.

No właśnie – „różne”. Mimo że kiedyś usłyszałeś: „Jak nie masz swojego pudełeczka, szykuj trumnę”?

Hm… Na pewno te moje przeskoki i poszukiwania, ale także problemy ze zdrowiem i zmniejszenie liczby koncertów odcięły mnie trochę od słuchaczy. Porównuję to do kuligu: cisnę od bandy do bandy, więc wiele osób nie jest w stanie utrzymać się na tylnych sankach i wypadają. Przepraszam, ale jest tyle...