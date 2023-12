Zmiany brutalne, zmiany konieczne. Co się wydarzyło w mediach publicznych

Jak broniła się TVP

Jeszcze przed wyborami PiS w obronie swoich mediów włączył tryb „reduta Ordona”. Politycy różnymi sposobami próbowali zablokować zmiany, a pracownicy TVP przestrzegali przed „zamachem stanu” i „końcem demokracji”, prezentując się jako „wolne media”. Wprowadzili też przekaz podprogowy, mający wtłoczyć widzom przekonanie, że inne stacje nie są polskie: prezenterzy co chwilę witali lub żegnali „w polskiej telewizji” zamiast w „Telewizji Polskiej”. Od lipca co wieczór emitowano kuriozalny – nawet jak na standardy wprowadzone przez Jacka Kurskiego – program o rzekomych manipulacjach TVN, zatytułowany „Jak oni kłamią”, w którym dziennikarze tego medium byli nazywani „szamanami z Wiertniczej”.

Z ostatnią odsieczą ruszył Trybunał Julii Przyłębskiej: kilka dni temu byli posłowie PiS Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz, niedawny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski oraz sędzia dubler Jarosław Wyrembak wydali „postanowienie o zabezpieczeniu”, ale zostało ono – słusznie – zignorowane jako bezprawne.

Prezydent Andrzej Duda z kolei napisał list do marszałka Sejmu, w którym przypomina, że zmiany w mediach publicznych muszą być przeprowadzane w granicach prawa. Cieszy, że prezydent przypomniał sobie o roli strażnika Konstytucji. Smuci, że dopiero wtedy, gdy chce bronić instytucji przejętych przez jego obóz polityczny dzięki niekonstytucyjnej ustawie (jak orzekł prawidłowo obsadzony Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku, ale wyrok – aż do teraz – nie był wykonywany). Andrzej Duda, który bez cienia zażenowania zaprzągł TVP do swojej kampanii wyborczej (co zauważyło nawet OBWE; na zawsze zapamiętamy północnokoreański w formie i treści spot wyborczy autorstwa Macieja Sawickiego), teraz pisze: „Należy wziąć pod uwagę, że społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana”. Piękny to eufemizm: od lat we wszelkich badaniach opinii TVP wypada najgorzej ze wszystkich mediów. Przykłady z tego roku to sondaż Ipsos, w którym 69 proc. respondentów uznało, że „Wiadomości” TVP nie pokazują prawdy o wydarzeniach w kraju, albo dane z raportu Reuters Institute: 47 proc. Polaków nie ma zaufania do informacji z Telewizji Polskiej, ufa im zaś 28 proc. – czyli nawet mniej, niż jest wyborców Zjednoczonej Prawicy.

Teraz w obronie „mediów narodowych” PiS apeluje do wizytującej Polskę unijnej komisarz ds. praworządności Věry Jourovej – tej samej, którą przez lata politycy i propagandyści Zjednoczonej Prawicy odsądzali od czci i wiary. Już w nocy z wtorku na środę na antenie TVP Info Elżbieta Królikowska-Avis, ulubiona publicystka Jarosława Kaczyńskiego, wołała zrozpaczona: „Powinniśmy alarmować TSUE, Komisję Europejską, że szykuje się zamach stanu, taki jak za Jaruzelskiego!”. Satysfakcjonujące jest przyglądanie się, jak nagle TSUE i KE stały się dla skrajnej prawicy strażnikami polskiej suwerenności. Wprawdzie chwilę po wystąpieniu Avis Jarosław Kaczyński oświadczył, że Unia Europejska planuje „w gruncie rzeczy pozbawić Polskę niepodległości”, ale to nie pierwszy raz, gdy prezes nie nadąża za partyjnym spinem lub odwrotnie.