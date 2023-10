Relacja z Watykanu: Synod zagłosował, że Kościół się zmieni

Czas na zmiany

Takich sytuacji niestety było więcej, co sprawia, że do liczby głosów przy poszczególnych fragmentach nie warto przywiązywać zbytniej uwagi, ani wyciągać z nich daleko idących wniosków. Ważniejsza jest treść dokumentu, a nie iloma głosami go przyjęto – chyba nikt nie myślał, że synod odrzuci dokument, który przeszedł żmudny etap konsultacji i poprawek.

Do kwestii zgodnych zaliczyć można – w największym skrócie – nowe spojrzenie na Kościół, który ma być misyjny, ewangeliczny i otwarty, zwłaszcza na tych, którzy są na peryferiach ekonomicznych, społecznych, kulturowych i duchowych. „Opcja preferencyjna na rzecz ubogich” przestaje być opcją, a staje się obowiązkiem – napisano. Bez problemu zgodzono się z potrzebą większego zaangażowania świeckich, choć z przestrogą, by ich nie klerykalizować ani nie tworzyć nowych, tym razem świeckich elit w Kościele. A także na konieczność zwiększenia roli kobiet w ewangelizacji, duszpasterstwie, zarządzaniu i formacji księży – należy zwiększyć ich zawodową obecność w seminariach duchownych (wykładowczynie, psycholożki). Uznano, że klerycy powinni obowiązkowo odbyć dodatkowy rok formacji (rok propedeutyczny) na „służbie najuboższym”. Należy też zmodyfikować – w duchu synodalnym – programy nauczania w seminariach.

Do kwestii nierozstrzygniętych i wymagających dalszej pracy zaliczono nie tylko najbardziej głośne i kontrowersyjne tematy, o których już wspomniałem, ale też stosunek do Tradycji, rolę uczuć w wierze, pomoc uchodźcom i emigrantom, tzw. „gościnność eucharystyczną” (wspólne przystępowanie do komunii małżeństw i rodzin wielowyznaniowych, programy edukacji emocjonalnej i seksualnej dla kleryków (ale i dla księży na każdym etapie życia), kwestię relacji teologii do nauk humanistycznych – zwłaszcza psychologii.

Do propozycji (z których część zaleca się wprowadzić jak najszybciej) zaliczono wiele zmian strukturalnych i proceduralnych, ale też wspólną datę Wielkanocy dla wszystkich chrześcijan – przynajmniej w Roku Jubileuszowym 2025, zwołanie synodu ekumenicznego, włączenie lektorów do posługi nie tylko czytania, ale też głoszenia Słowa Bożego, stworzenie nowej posługi wsparcia dla osób przygotowujących się do ślubu (powierzanej parom małżeńskim), przeprowadzenie zmian w prawie kanonicznym, umożliwiających kobietom podejmowanie decyzji (współudział w zarządzaniu), usunięcie z tekstów liturgicznych i dokumentów Kościoła języka dyskryminującego ze względu na płeć i uzupełnienie ich sformułowaniami, które uwzględniają „doświadczenie kobiece”, wprowadzenie transparentnych metod weryfikacji pracy księży i biskupów oraz dopuszczenie świeckich do procesu wskazywania kandydatów do święceń biskupich.

Jak widać, przyjęcie syntezy końcowej miało na celu oficjalne i firmowane autorytetem synodu wpisanie ogromnej liczby propozycji reform do agendy prac na najbliższe miesiące. Częścią z nich zajmą się od razu poszczególne dykasterie i konferencje episkopatów. Część zostanie podjęta ponownie, bardziej szczegółowo, na przyszłorocznej sesji synodu, gdy emocje opadną, a wszyscy pogodzą się z faktem, że o tych problemach można i trzeba dyskutować. A część będzie cierpliwie czekać na nowe czasy – nowy synod albo, kto wie, nawet nowy pontyfikat.