Ptasie walentynki: jak śpiewać, by znaleźć partnerkę?

Bałamutne samce wykorzystują tę okazję do zapłodnienia nieruchomych samic. Natomiast Conogethes punctiferalis – inne ćmy z rodziny wachlarzykowatych – łączą w swojej pieśni oba języki: najpierw wydają serię krótkich, nietoperzopodobnych ultradźwięków, aby odstraszyć konkurentów, a potem długi sygnał, który ma na celu przyciągać samice.

Zobacz, jak się narażam

Kolibry podczas zalotów zwracają uwagę na jeszcze inny typ dźwięków. Koliberek żarogłowy, Calypte anna, czaruje potencjalne partnerki lotem tokowym – i to nie byle jakim. Podczas powietrznych akrobacji samiec osiąga prędkość 385 długości ciała na sekundę (co odpowiada 27.3 m/s) i przyspieszenie dośrodkowe rzędu 10g. Dla porównania: piloci myśliwców F-16 zwykle w trakcie manewrów bojowych mają zazwyczaj do czynienia z siłą rzędu 6-7g. Po co koliberki tak się narażają? Lot nurkowy uwieńczony jest gwałtownym trzepotem piór ogona i głośnym piskiem. Im gwałtowniejsze przyspieszenie w locie, tym donośniej piszczą pióra na ogonie. A im donośniejszy jest pisk, tym atrakcyjniejszy jest samiec!