Czy można usłyszeć ciszę?

Jeżeli czas trwania obu sekwencji (jeden okres ciszy; dwa okresy ciszy przerwane krótkim dźwiękiem) był sumarycznie taki sam, to badani konsekwentnie oceniali tę z pojedynczym wystąpieniem ciszy, bez przerwy dźwiękowej, jako dłuższą. Ulegali złudzeniu także wtedy, gdy zrównano długość trwania ciszy w obu sekwencjach (wówczas druga sekwencja, z krótką przerwą na dźwięk, łącznie trwała dłużej) i oceniali długość sekwencji odwrotnie od stanu faktycznego. Zniekształcenia w ocenie trwania ciszy były systematyczne (a nie losowe) i przypominały złudzenia występujące przy ocenie długości dźwięku. A to sugeruje, że cisza może być postrzegana jako zjawisko samo w sobie, a nie jako przypadek „nieudanej próby usłyszenia” czy uświadomienia sobie braku bodźców dźwiękowych. Jej „kształt”, czyli pewna jej reprezentacja w naszym umyśle, może wpływać na to, jak jest odbierana – dokładnie tak, jak w przypadku dźwięków.

Naukowcy próbowali także wykluczyć możliwość, że za zidentyfikowane zjawisko nie odpowiada to, jak cisza jest reprezentowana w naszym umyśle, ale rozproszenie uwagi spowodowane nagle występującym w przerwie między okresami ciszy dźwiękiem. W tym celu zastąpili wracający w drugiej sekwencji hałas świergotem ptaków, który nie odwracał uwagi w taki sam sposób jak dźwięk użyty we wcześniejszym warunku eksperymentu. Nie wpłynęło to jednak na wynik badań – efekt uznawania niepodzielonej sekwencji ciszy za dłuższą wciąż występował.

Ponadto badacze zauważają, że obserwowany efekt jest typowy dla mechanizmów percepcji, a nie np. pamięci – co pozwala sądzić, że faktycznie słyszymy ciszę, a nie tylko wyciągamy wnioski o jej panowaniu na podstawie braku dźwięków.

W białym szumie

Kolejny test na to, czy nasze systemy poznawcze traktują ciszę jako właściwy obiekt percepcyjny, został zainspirowany złudzeniem optycznym. Wiadomo, że dwa obiekty umieszczone w innym – np. dwie kropki zamknięte w małym prostokącie – wydają się od siebie bardziej oddalone niż dwa tak samo odległe od siebie obiekty narysowane na pustej kartce.

Kartkę, na której można by umieścić figury, w badaniu zespołu Ruia Zhe Goha zastąpiła cisza, prostokąt miała oddawać cisza „zamknięta” w krótkiej sekwencji białego szumu, natomiast same figury – dźwięki. Okazało się, że badani faktycznie oceniali odstępy pomiędzy dźwiękami odtworzonymi w ciszy „ograniczonej” szumem jako dłuższe niż takie same odstępy w ciszy bezwzględnej, pozbawionej krótkiej sekwencji szumu. Wydaje się więc, że postrzegali ciszę analogicznie do obiektu przestrzennego – stanowiła ona pewną niematerialną przestrzeń, którą można ograniczyć.

W badaniach uwzględniono także sytuację, gdy cichnie tylko jeden dźwięk z kilku. To typowe dla codziennego doświadczenia, bo wiele dźwięków współwystępuje, wybrzmiewa na tle innych lub się z nimi zlewa. Kiedy nagle ilość docierających do nas brzmień maleje, zauważamy, że zrobiło się cicho. Badani usłyszeli zatem dudniący dźwięk silnika i wysoką nutę graną na organach, ale co jakiś czas jeden z dźwięków cichł. Czasem pięć razy z rzędu cichł ten sam, a czasem po czwartym powtórzeniu wyciszany był ten drugi. Zadaniem badanych w kolejnym z eksperymentów była ocena, czy ostatni okres wyciszenia jednego z dźwięków był dłuższy, krótszy, czy taki sam jak pozostałe.