Polska scena polityczna i jej aktorzy: co nas czeka?

W ogonku do stanowisk stoją już ludzie nowej władzy i miejmy nadzieję, że komitety kolejkowe w różnych instytucjach zadbają o to, byśmy zrozumieli wybory personalne i nie potraktowali ich wyłącznie jak łupy wojenne dla środowiska wyposzczonego ośmioma latami w opozycji. Do tego jednak potrzebne są transparentne konkursy i to one będą testem uczciwości nowej władzy.

Kolejka okazała się słowem kluczem mijającego roku, ale towarzyszyła jej pochodząca jeszcze z czasów rzymskich maksyma: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Przekonał się o tym najboleśniej Jarosław Kaczyński, największy przegrany mijającego roku, który swój kryzysowy zjazd będzie kontynuował w kolejnych miesiącach, naznaczonych wyborami do samorządów i europarlamentu. Jeśli nadal będzie wykazywał podobne niezrozumienie dla przyczyn utraty władzy, to Zjednoczonej Prawicy grozi pogrążanie się w upadku. Albo bunt przeciwko Kaczyńskiemu.

Wielu posłów PiS dostrzega niespójny przekaz, w którym premier Morawiecki przez półtorej godziny nawołuje w exposé do narodowej zgody wokół dekalogu polskich spraw, a potem „normalność” przywraca prezes PiS histerycznymi krzykami „bez trybu” z sejmowej mównicy, potwierdzającymi jego obsesję na punkcie Donalda Tuska. Uporczywe nazywanie go niemieckim agentem budzi niechęć wśród coraz większej grupy polityków prawicy, zdających sobie sprawę, iż mogą wylądować w stale topniejącej, także ze względów demograficznych, wyborczej niszy.

Najbardziej wpływowe osoby w PiS, czyli Jacek Sasin, Joachim Brudziński i Beata Szydło – nie mają ambicji, by stawiać się prezesowi. Nie zrobi tego również wciąż nieco wyalienowany w tym środowisku Morawiecki ani dużo silniejszy Zbigniew Ziobro – przytłoczony ciężką chorobą, która wykluczy go z polityki na miesiące i nie pozwoli wykorzystać potencjału 18 posłów Suwerennej Polski, wprowadzonych do Sejmu z list PiS, co czyni partię Ziobry siłą o potencjale równym Konfederacji. Liderzy tej partii z kolei mają dziś głęboki, grożący rozwodem konflikt z nieobliczalną frakcją Grzegorza Brauna, więc będą spozierać łapczywie w stronę ław PiS i przygarniać uciekinierów. Każdy poseł, który szybko ustawi się w tej kolejce i wzmocni sypiący się układ Konfederacji, będzie mógł liczyć na więcej od Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.

Siłą, która przyczyni się do erozji środowiska odchodzącej władzy, będzie niewątpliwie Andrzej Duda. On wciąż ma w rękach ogromną władzę i niekoniecznie musi grać w jednej drużynie z Kaczyńskim. Zresztą, już widać, że nie gra. Podpisał bez szemrania ustawę o in vitro, uczynił też swą prawą ręką znienawidzonego w PiS Marcina Mastalerka, który otwarcie krytykuje Kaczyńskiego – a to rzecz wyjątkowa w tym środowisku.

Proces orientowania na Dudę będzie się pogłębiał, jednak – mimo gestów ze strony prezydenta w stronę Tuska, które rozsierdziły prezesa PiS – jest jasne, że swoją pozycję musi on budować w opozycji nie tylko do Kaczyńskiego, ale przede wszystkim do premiera nowego rządu, także na tle jego relacji z Brukselą i Berlinem.