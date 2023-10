Polska po wyborach: co się właśnie wydarza w polityce [Tematy Tygodnika]

Dwie trzecie wyborców pokazało PiS czerwoną kartkę. Co przypieczętowało tę porażkę i co teraz czeka tę partię? Czego się spodziewać po negocjacjach koalicyjnych KO, Trzeciej Drogi i Lewicy? Co zrobi prezydent i co się może wydarzyć w najbliższych tygodniach?