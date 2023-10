Zwycięstwo opozycji i rekordowa frekwencja. Co wiemy o wyniku wyborów

Wedle badania przeprowadzonego w lokalach wyborczych przez ankieterów pracowni Ipsos, PiS zdobył w niedzielnych wyborach parlamentarnych 36,8 proc. głosów, natomiast zjednoczona opozycja 53,2 proc. (Koalicja Obywatelska – 31,6 proc., Trzecia Droga 13 proc., Lewica – 8,6 proc.). Na Konfederację zagłosowało niespodziewanie mało wyborców, bo tylko 6,2 proc. Wstępny podział mandatów daje PiS 200 miejsc w Sejmie, a partiom skupionym w tzw. pakcie senackim 248 (KO – 163, TD – 55, Lewica – 30). Konfederacja będzie miała 12 posłów.

– Nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy z drugiego miejsca – mówił do wiwatującego w sztabie tłumu Donald Tusk. – Wygraliśmy wolność, wygraliśmy kochaną Polskę.

Kto wygrał wybory? Jak głosowaliśmy? Kiedy poznamy oficjalne wyniki? Bieżące komentarze, rzetelne analizy i rozmowy z ekspertami. Bądź na bieżąco z naszym serwisem specjalnym >>>

Lider KO zwrócił się też do Trzeciej Drogi i Lewicy: – Zrobiliśmy razem wielką rzecz. Sam Ipsos określa możliwy błąd statystyczny na 2 proc., więc ostateczne wyniki wyborów mogą być inne (piszemy o tym w osobnym artykule). Stać się tak może nie tylko z powodu ewentualnych korekt procentowych na poziomie ogólnopolskim, ale zwłaszcza w okręgach, bo to tam ostatecznie dochodzi do podziału głosów na mandaty. W zależności od wielkości okręgu, jest ich do rozdziału od 7 do 20.

Obraz

Jedno jest pewne. Od Prawa i Sprawiedliwości – mimo niezwykłych w historii Polski transferów pieniężnych, mimo zupełnego opanowania mediów publicznych i wykorzystania pomysłu referendum do partyjnej propagandy – odwróciła się duża rzesza wyborców. W 2019 r. na partię Jarosława Kaczyńskiego głosowało 43,59 proc., teraz wynik jest o kilka procent niższy.

Rozmiar porażki jest tym większy, że także wynik referendum nie jest łaskawy dla PiS. Wzięło w nim udział 40 proc. wyborców, a to oznacza, że odpowiedzi na pytania o pakt migracyjny, barierę na granicy z Białorusią, wiek emerytalny oraz prywatyzację – nie mają znaczenia prawnego. Referendum jest niewiążące.

Obraz

Dziwne przemówienie prezesa

Jednak przemawiający w sztabie PiS tuż po ogłoszeniu wyników Jarosław Kaczyński najpierw opowiedział o kolejnym z rzędu zwycięstwie wyborczym, choć pierwsze miejsce wcale nie oznacza dziś dla PiS utrzymania władzy. Zresztą, do wstępnych wyników prezes odnosił się jak do bardzo niepewnych. Stwierdził: – Niezależnie od tego, czy będziemy u władzy, czy w opozycji, to ten projekt będziemy realizować. I nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono, by utraciła to, co jest najcenniejsze, to znaczy niepodległość.

Potem dodał: – Uczynimy wszystko, co jest możliwe, by nasz program mimo tej koalicji, która jest przeciwko nam, był dalej realizowany. To nie jest droga zamknięta, pamiętajcie o tym. Przed nami dni walki, dni napięć, ale finał w postaci kontynuacji naszego programu i tego wszystkiego, co uczyniliśmy dla Polski, będzie ostatecznie naszym, ale przede wszystkim Polski, zwycięstwem. I niezależnie od tego, jak ostatecznie będzie i jaki będzie rozkład głosów, to uczynimy wszystko i – powtarzam to, co państwo chętnie powtarzacie – zwyciężymy!

Obraz

Mowa Kaczyńskiego brzmiała bardzo pokrętnie. W tym samym czasie na prorządowym portalu wpolityce.pl można było przeczytać liczne artykuły sugerujące poważne naruszenia, choć zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej obyło się bez spektakularnych zakłóceń ciszy wyborczej i procesu głosowania. Badane są tylko nieliczne przypadki prowadzenia kampanii pod lokalami oraz zaboru kart do głosowania, a także incydent zamknięcia na pewien czas jednej z komisji.