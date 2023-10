Trzy kroki do władzy po wyborach

Jeśli się nie uda, inicjatywa przechodzi w ręce posłów, którzy mają kolejne 14 dni na znalezienie większości zdolnej do powołania rządu. W razie sukcesu w negocjacjach, a to przecież wskazuje wynik wyborczy opozycji, prezydent potwierdza ten fakt i oficjalnie powołuje gabinet – zapewne pod wodzą Donalda Tuska. Jeśli z jakichś powodów koalicjanci by się nie dogadali, Andrzej Duda znowu staje się na dwa tygodnie głównym rozgrywającym: znajduje kolejnego kandydata i powierza mu ostateczną misję.

W tym trzecim scenariuszu najłatwiej jest rozwiązać polityczny pat, gdyż nowemu rządowi potrzeba tylko zwykłej większości, co oznacza, że głosów „za” musi być w Sejmie więcej niż „przeciw”, a te wstrzymujące się nie są rozpatrywane. Kłopot w tym, że oznacza to nic innego jak rząd mniejszościowy z wyraźną sugestią, że posłowie z ugrupowania wstrzymującego się od głosu mogą być dla przyszłego rządu cichym koalicjantem, wspierającym ustawy obozu władzy w zamian za doraźne ustępstwa.

Ten ostatni scenariusz jest jednak wyłącznie hipotetyczny. Wyniki wyborów sugerują czytelne zwycięstwo opozycji, PiS-owi zaś nie dają szans na rządy, nawet gdyby zgodziła się na to Konfederacja, co jednak odrzucali kategorycznie nie raz Sławomir Mentzen oraz Krzysztof Bosak.

Co postanowi Duda

Co do szansy wejścia Konfederacji w koalicję z KO, TD i Lewicą – jest to jeszcze mniej prawdopodobne, bo do takiej koalicji nikt się nie pali – jakikolwiek sojusz z jednoczesnym udziałem np. Mentzena i Adriana Zandberga jest zwykłą fantastyką, gdyż różnice ideowe między nimi są fundamentalne. Choć byłoby to zapewne atrakcyjne posunięcie, bo pozwalające marzyć nawet o obalaniu wet prezydenta. Pamiętajmy bowiem, że nawet w przypadku zwycięstwa opozycji, niezwykle poważnym problemem będzie trwająca jeszcze niemal dwa lata kadencja Dudy, który nie będzie prezydentem przychylnym takiemu układowi.

W tej chwili najwięcej wskazuje na to, że po 8 latach u władzy, będzie się z nią musiało pożegnać środowisko Jarosława Kaczyńskiego. Biorąc jednak pod uwagę, że w ostatnich tygodniach PiS portretował ewentualne dojście do władzy opozycji jako rządy zdrady narodowej, a jej lider Donald Tusk był nieustannie odzierany z godności i oskarżany o najbardziej podłe intencje – możemy wciąż realnie zakładać, że obecna władza będzie się starała wykorzystać każdą, najmniejszą nawet okazję, by podać w wątpliwość legalność niedzielnych wyborów.

Tekst ukończono w niedzielę o godzinie 22.30.