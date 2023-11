Piekło i czyściec wkroczyły w naszą rzeczywistość. Homilia ks. Tomáša Halíka na Zaduszki

Dziś świat zewnętrzny szybko zmienia się na naszych oczach. Wydarzenia na świecie prowadzą wielu ludzi do rezygnacji, pesymizmu lub strachu, paniki, dezorientacji, innych do gniewu, który szuka ujścia. Natrafiamy na doświadczonych handlarzy strachem i gniewem, gorszych niż średniowieczni sprzedawcy odpustów. Trzeba im powiedzieć: Przestańcie! Nie róbcie ze świata, tej Bożej świątyni, targowiska!

Musimy przywrócić nasze osobiste zakorzenienie w Bogu, abyśmy nie ulegli strachowi i złości.

Dziś myślimy o zmarłych – myślmy więc szczególnie o tych, którzy w naszych czasach codziennie wpadają w otchłań wojny. Śmierć zagląda nam przez ramię. Nie jest życzliwą wróżką chrzestną. Piekło i czyściec zbliżyły się z zaświatów, weszły do ​​naszego świata. Wielu już dzisiaj doświadcza tu czyśćca i piekła.

Zadaniem dzisiejszych chrześcijan nie jest sprzedawanie odpustów i talonów do nieba, zniżkowych biletów do rajskich ogrodów w zaświatach. Raczej powinniśmy wnieść kawałek nieba – czyli miłości – do piekieł i czyśćców naszego świata. Doskonała miłość usuwa strach, uczy apostoł Paweł. Bo miłość, jak mówi Pismo, jest silniejsza niż śmierć. Amen.