Paweł Bravo: w obronie naleśnika i naleśnikarni

Przewijamy szybko kasetę czasu do przodu, Gałązka rozstał się z Krzyżakami, ale pozostał bliski historii i zdążył zrobić doktorat z XIX-wiecznego kucharza Jana Szyttlera, szefuje niewielkiemu lokalowi w stołecznym kinie Stolica. Zjecie tam rzeczy niebanalne, niekiedy nawet wyrafinowane, doceniane w środowisko foodies, ale najbardziej lubię tam chodzić ze względu na to, że nadal nie wstydzi się naleśników. O których nie da się powiedzieć nic, poza tym, że dobre (ponoć ich chrupkość wynika ze smażenia na klarowanym maśle, nigdy w domu nie próbowałem), bo o czym tu gadać? Cóż, jesteśmy w Polsce, musi być jakieś pole plemiennego sporu – w przypadku naleśnika wojna domowa dotyczy formy: w rulon czy w trójkąt? Mam w tej kwestii preferencje, ale nie ściągniecie mnie na te manowce. Ma być CDC, i basta.

Po dniach powszednich następuje wszakże niedziela. Każdy i każda z nas oczywiście ma jakieś wspomnienie najbardziej udziwnionej, „podrasowanej” lub luksusowej wersji naleśnika. Zamiast swojej opowieści, podsunę wam króciutki tekst o słodkich, węgierskich naleśnikach Gundel i ich związkach z osobą cenionego w Polsce pisarza Sándora Maraiego. Przeczytajcie koniecznie ten rozkoszny opis, jak naleśnik zostaje podniesiony do rangi niemalże paryskiej haute cuisne. Budapeszt zresztą ze wszystkich trzech austrowęgierskich stolic wykazuje największe kulinarne wpływy francuskie – z nieznanych mi bliżej przyczyn, o których chętnie bym poczytał. Dość powiedzieć, że jeśli jakiś naród produkuje gęsi pasztet mogący dorównać niebiańską fakturą foie gras (jak nazwa wskazuje – chodzi o tłuszcz, ale jedyny w swoim rodzaju), to właśnie Węgrzy. Ot, taki mały Paryż na miarę Puszty.

Tymczasem w Paryżu, tym prawdziwym, prezydent Macron nadał właśnie wielki krzyż Legii Honorowej – to odznaczenie równe naszemu Orderowi Orła Białego – Bernardowi Arnaultowi, szefowi największego konglomeratu towarów luksusowych na świecie LVMH. Uroczystość uświetniły tuzy pokroju Beyonce oraz Elona Muska, który jest tylko trochę biedniejszy od świeżo udekorowanego kawalera.

LVHM to rozległe imperium rzeczy zbędnych i marnotrawnych. Pierwsze dwie literki skrótu słusznie kojarzą się wam z Louis Vuittonem, ale nie miejsce tu na krytykę modową. Kolejne dwie pochodzą od Moet-Hennessy, czyli firmy powstałej niegdyś z fuzji znanego domu szampańskiego z producentem koniaku. Do firmy należy brylantowe portfolio, złożone np. z najbardziej rozpoznawalnych marek szampańskich (choćby Dom Perignon i Krug). Czy przy tym najlepszych? To zaiste filozoficzne pytanie. Poza wąskim gronem specjalistów i krytyków takich jak nasz polski Master of Wine Wojciech Bońkowski nie ma ludzi mających wystarczające skale porównawcze. A z kolei specjaliści ci mają tak głęboką, ale jednocześnie zawężoną percepcję, że ich wrażenia z trudem dają się przekładać na świat wrażeń normalnego człowieka.

Lista winiarni należących do LVHM jest jednak dłuższa i obejmuje też takie filary winiarskiego luksusu jak Cheval Blanc – pamiętacie tę etykietę pewnie z filmu „Bezdroża”, gdzie pełniła rolę świętego Graala dla jednego z dwóch bohaterów, tego pasjonata, który z głupim snobizmem odmawiał picia merlota, co ponoć przyczyniło się do znacznego spadku sprzedaży tego szczepu w USA (na marginesie, ten sam aktor wystąpił w świeżym filmie tego samego reżysera – „Przesilenie zimowe” – który polecam, jeśli lubiliście „Bezdroża”). Jest tam też świetna, dostępna w Polsce za znośne pieniądze nowozelandzka winiarnia Cloudy Bay oraz argentyńska Terazas de los Andes. Podobnie jak z sukienkami i paskami wartymi pięć średnich pensji krajowych – to są wszystko wina nieskazitelne i złożone, głębokie i w najlepszym gatunku, ale przewidywalne i niepodniecające. Coś jak półka z perfumami w sieci Sephora, która skądinąd należy do pana Arnaulta, tak więc i wy, nawet jeśli nie pijecie Kruga na śniadanie, możecie pójść dołożyć swoje trzy grosze do jego sakiewki.

Jest najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Co było, jak mniemam, jednym z ważnych powodów, dla których prezydent nadał wyróżnienie (ściśle reglamentowane – maksymalnie 75 osób naraz może je mieć). Zrobił to też dlatego, że jest świadom, iż solidny, wyszlifowany do perfekcji luksus i uniwersalne symbole statusu, obowiązujące tak na Piątej Alei, jak i w Szanghaju, to w dzisiejszych sytych, a zarazem przeszytych strachem czasach, narzędzie wpływu. Dla kraju o postimperialnym przeroście ambicji broń równie ważna jak Mistrale i Rafale. Tyle że prezesi fabryk broni są mniej efektowni i balu na ich cześć nie zaszczyci Beyonce.

Po cóż, zapytacie, opowiadam o rzeczach naprawdę niekoniecznych, jak perfumy Givenchy? Otóż, by nie musieć was znów przygnębiać wieściami istotnymi, które zasadniczo powtarzałyby poprzednie wydań newslettera. Komisja Europejska po raz kolejny trzy dni temu ustąpiła pola „rolnikom”, cofając kilka najważniejszych warunków, jakimi obwarowane były wypłaty ze Wspólnej Polityki Rolnej. To były rzeczy tak mało kontrowersyjne, jak np. znany przez tysiąclecia płodozmian (tylko ubrany w biurokratyczne terminologie). Do wyborów w czerwcu zostały na szczęście dwa miesiące, bo aż strach pomyśleć, jakie jeszcze ustępstwa by nas czekały. Na przykład całkowite porzucenie planów zakazu hodowli klatkowej kur niosek (a także świń i królików). Planów na razie tylko wstawionych do zamrażarki. W Polsce znalazłyby one spore ponadpartyjne poparcie, od Trzeciej Drogi po Konfederację, nadal trzy czwarte kur trzymamy w klatkach. Ale dla naszej małej wspólnoty czytelniczek i czytelników „Tygodnika” to chyba nie ma znaczenia – przypuszczam, że już dawno nie kupujecie jajek „z trójką”. Prawda?