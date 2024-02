Jarosław Kaczyński przehulał to, co wyniosło go do władzy. Co PiS zmienił w naszych głowach?

Odmienne spojrzenie na wspólnotę – co jest bazą społecznych podziałów – jest wzmacniane przez doświadczenia życiowe i historyczne. Wielkie narodowe emocje, nawet jeśli rozpalają się na krótko, potrafią zostawiać ślad na dziesięciolecia. Źródłami takich emocji w Polsce było doświadczenie PRL, a w szczególności „karnawał Solidarności”, ale też bolesny okres transformacji, zakończony katastrofą rządów SLD po „aferze Rywina”. To one przesądziły o tym, że określenia „solidarny” i „prawicowy” wzbudzały cieplejsze uczucia niż „lewicowy” i „liberalny”.

Choć wielu wydaje się, że terminy te – zwłaszcza „prawicowy”, „lewicowy” i „liberalny” – budzą oczywiste skojarzenia, to przecież pod każdy z nich można podłożyć po dwa wyraźnie odmienne znaczenia. „Prawicowy” może oznaczać konserwatyzm w sprawach rodziny i narodu, lecz także przywiązanie do wolnego rynku. „Lewicowy” jest terminem opozycyjnym do „prawicowości”, lecz pozostaje pytanie, do którego z jej rozumień. Wreszcie „liberalny” może oznaczać to samo, co „prawicowy” w ekonomii, lecz zarazem być synonimem „lewicowości” w sprawach obyczajowych.

W Polsce tak się to ułożyło, że określenia „prawicowy” i „lewicowy” odnoszą się zwykle do tożsamości i obyczaju, bo w sprawach ekonomicznych preferencje różnych partii są znacznie mniej wyraźne. A określenie „solidarny” zostało wykorzystane przez PiS jako opozycja do „liberalny” właśnie w sensie ekonomicznym, podczas kampanii 2005 r., i zostało z nami na kolejne dekady.

Solidarni nad liberalnymi

Od 2007 r. Polskie Generalne Studium Wyborcze zadaje obywatelom pytanie o umiejscowienie siebie na takich właśnie dwóch osiach podziałów. I już w pierwszym badaniu okazało się, że wyborców prawicowo-solidarnych jest dwuipółkrotnie więcej niż lewicowo-liberalnych. Składała się na to zdecydowana przewaga prawicowych nad lewicowymi – skumulowany efekt upadku komunizmu i kryzysu SLD, lecz swój udział miała też niewiele mniejsza przewaga „solidarnych” nad „liberalnymi” – skutek wszystkich błędów okresu transformacji, przypisywanych liberałom. W tym sensie może zaskakiwać, że PiS, najbardziej jednoznacznie odwołujący się do prawicowości i solidarności, przegrał tamte wybory. Lecz przecież wśród wyborców PO również przeważali wtedy ci, którzy „mieli serce po prawej stronie” – partia ta budowała swoją siłę w opozycji do skompromitowanych rządów lewicy.

Ta przewaga oznaczała także, że przeciętny wyborca – taki, który powinien stać w samym środku elektoratu, gdyby ten rozstawić na płaszczyźnie wzdłuż wspomnianych dwóch ideowych osi – faktycznie był bardziej na prawo, przesunięty w solidarną stronę, nie zaś na samym środku. I taki stan rzeczy utrzymał się po pierwszej kadencji Donalda Tuska jako premiera. Słabnąca lewica zaczęła tracić na rzecz PO parlamentarzystów i wyborców, pojawił się też konkurent w zabiegach o antyklerykalny elektorat w postaci Ruchu Palikota. Po wyborach 2011 r. znów w opozycji został nie tylko określający się jako „prawica” PiS, lecz i SLD.

Środowiska z utęsknieniem oczekujące rewolucji obyczajowej chciały widzieć jej sygnały już wtedy. Prof. Janusz Czapiński, autor „Diagnozy społecznej”, w powyborczej debacie Fundacji Batorego przewidywał, że w wyborach 2015 r. Ruch Palikota zdobędzie 40 proc. poparcia. Jednak życie polityczne potoczyło się zupełnie inaczej: przez kolejne cztery lata przewaga strony solidarno-prawicowej jeszcze się umocniła. PiS przełamał własne ograniczenia, zapowiadał aktywną politykę społeczną i otworzył się na rozłamowców ze swego obozu – Solidarną Polskę i Porozumienie. Natomiast wśród lewicowych i liberalnych ugrupowań doszło do perturbacji, w szczególności tworzenia nowych bytów, mających niby zastąpić stare, lecz ostatecznie niezdolnych do samodzielnego istnienia. To pomnożyło przewagi PiS i dało zaskakujące wyniki wyborów – najpierw prezydenckich, potem sejmowych. Ich nałożenie się – ignorowany przez twórców konstytucji III RP czynnik nieprzewidywalności politycznej – dało stronie prawicowo-solidarnej dodatkowy bonus.

Nagroda za jedność

Na fali entuzjazmu po zaskakującym zwycięstwie, PiS do całkiem sensownych pomysłów zaczął dorzucać swoje polityczne fiksacje, i podgrzał spory ponad wszelkie granice. W wyborach 2019 r. odniósł jednak niepodważalne zwycięstwo, zawdzięczając je koniunkturze gospodarczej i mobilizacji zupełnie nowych wyborców, przyciągniętych przez transfery socjalne oraz docenianie nie tylko „młodych, wykształconych, bogatych mieszkańców wielkich miast”, jak z lubością opisywały elektorat liberalny czy lewicowy media głównego nurtu.

Nie bez znaczenia było jednak i to, że wobec słabości lewicy PO sama zaczęła się, mniej lub bardziej świadomie, przechylać na lewą stronę, znów zniechęcając szeregi swoich dotychczasowych prawicowo-liberalnych zwolenników. W opróżnione miejsce zaczęła wchodzić Konfederacja, wyskakując ponad próg wyborczy. Za to PiS, mając aż cztery konkurencyjne partie, otrzymał od systemu D’Hondta nagrodę za jedność – samodzielną większość.