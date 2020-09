Prawdziwsze od prawdy

W lipcu 1943 r. niemieccy żandar­mi z pomocą polskiej policji granatowej zatrzymali w okolicach małopolskiego Borzęcina Dolnego grupę 29 Romów i Romek – ośmioro dorosłych oraz 21 dzieci. Wszystkich rozstrzelano w pobliskim lesie, a ich ciała wrzucono do dołu wykopanego na miejscu kaźni. W 1959 r. zamordowanych ekshumowano i pochowano w zbiorowym grobie na lokalnym cmentarzu parafialnym. Jednak na upamiętnienie ofiar trzeba było czekać prawie sześć dekad.

W lipcu 2011 r. na Cygańskich Górkach – tak to miejsce okoliczni mieszkańcy nazywali od czasów zbrodni – odsłonięto pomnik, wykonany z drewna. Na wielkiej płycie zamieszczono tekst: „Nie było życia dla Cyganów w mieście / i na wsi zabijali, zabijali nas. / Co robić? Szły z dziećmi Cyganki w las, / daleko w las, by nie znalazły nas niemieckie psy”. To fragment wiersza romskiej poetki Papuszy. Po obu stronach znalazły się...