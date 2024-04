O sytuacjach granicznych. Rozmowa z Małgorzatą Rejmer | Natura przyszłości

„Ciężar skóry” to fikcja, więc jest traktowany osobno niż „Błoto...”. Natomiast jest tak, że w momencie, kiedy spotykam bohatera... Wiesz o tym, że „Błoto...” to były rozmowy z osobami dojrzałymi, które w jakiś sposób podsumowywały swoje życie. Ta cała jakby materia ich życia, biografii, w jakiś sposób była już... spełniona. Spotykałam ich w momencie, kiedy razem ze mną mogli podsumować swoje życie. Gdy siedzieli przede mną i opowiadali, moja wyobraźnia pracowała, i wyobrażałam sobie te opowieści jako filmy krótkometrażowe. Czy po prostu filmy. A wszystkie film mają przecież i momenty kulminacyjne, i punkty przełomowe. Więc w taki sposób jakby zbierałam też te opowieści, żeby historia wybrzmiała jako film, scenariusz, w którym bardzo wiele rzeczy się wydarza, ale są też takie momenty, po których już nie jesteśmy tacy jak wcześniej. Jakby musimy... Albo dochodzi do wielkiego kryzysu, albo dochodzi do jakiegoś właśnie wielkiego konfliktu czy głębokiego rozczarowania, czy jakieś potwornej straty. I to wszystko sprawia, że my po prostu na tej klęsce czy na tym rozczarowaniu, czy na tym przełomie budujemy... trochę innego siebie. I to moi bohaterowie potrafili już, z tej perspektywy swoich 70 -80 lat, bardzo wyraźnie wychwycić, co ich zmieniło. Co było takim doświadczeniem, które miało wpływ na... na ich dalsze strategie nawet nie przetrwania, tylko życia. I to mnie zawsze fascynowało, bo ja też mam, myślę... w swoim życiu takie momenty, które bardzo dobrze pamiętam, które albo wpłynęły na mnie mocno jako na pisarkę, albo mocno jako człowieka.

Też ze względu na to, że ja przyjeżdżałam do nowego kraju... Poznawałam nowych ludzi i zaczynałam tam życie od nowa. I to trochę było tak, jakbym tą starą siebie zostawiała w Polsce. Jakby w Rumunii byłam trochę inna, w Albanii potem trochę inna. Musiałam zyskać nowe umiejętności, żeby sobie... w zupełnie innych realiach, w innym kodzie kulturowym poradzić. Teraz przyjechałam do Polski, i wróciłam jako trochę inna osoba. Więc myślę, że to wszystko razem wpłynęło na to, w jaki sposób budowałam opowiadania w „Ciężarze skóry”.

Fascynujące jest to, jak mówisz o przejściu od rzeczywistości do fikcji, od pisania reportażu do pisania fikcji. Bardzo mnie to interesuje. Ale w tym, co przed chwilką powiedziałaś, zawiera się pewna iskra, która zapala moją wyobraźnię w innym kontekście. Mianowicie powiedziałaś tak: że twoi bohaterowie, bohaterki, postaci, z którym rozmawiałaś, przygotowując się do pisania „Błota...”, to byli ludzie, to były osoby dojrzałe. W „Ciężarze skóry” pojawiają się osoby bardzo młode. I pytanie moje jest następujące: czy można przekazać za pomocą opowieści, doświadczenie sytuacji granicznej pomiędzy generacjami? Albo inaczej: jakie problemy? Jak Ty tego doświadczałaś, kiedy z jednej strony rozmawiałaś z tymi dojrzałymi ludźmi w Albanii, starszymi od Ciebie? Jak przyjmowałaś ich opowieści? Jak one do Ciebie trafiały? Co było dla Ciebie zrozumiałe, a co nie? Jak jest w twojej wyobraźni, gdy myślisz o ludziach najmłodszych, których uczyniłaś bohaterkami, bohaterami swojej prozy w „Ciężarze skóry”?

Wiesz... To jest tak, że ja bardzo mocno czułam, że „Ciężar skóry” to są właśnie opowiadania o młodych ludziach czy o młodych osobach, które są przed tą pierwszą... Jakby które są nadal w tej pierwszej połowie życia. I często ja prowadzę tych moich bohaterów w ten moment kryzysu, który też zapowiada tak jakby nowy etap w ich życiu. To znaczy w jakiś sposób dla mnie te opowiadania są moim pożegnaniem z młodością. Dla niektórych moich bohaterów kryzys i doświadczenie graniczne, które przechodzą, dla nich też są jakimś pożegnaniem z młodością. I ja to jakby bardzo mocno czułam też, różnego rodzaju kryzysy, może pierwsze kryzysy, których doświadczają moi bohaterowie. Albo też jakiś rodzaj już po prostu... moment, kiedy wykształca się wzorzec, który poprowadzi moich bohaterów ku samozniszczeniu na przykład. To wybrzmiewa w niektórych opowiadaniach, bo w jednych... bardzo wyraźny jest schemat przemiany, bohater się zmienia i już wiadomo, że w tę drugą część swojego życia wejdzie przemieniony. Ale w niektórych opowiadaniach mój bohater jest stracony. Dochodzi do takiej głębokiej przemiany.

Na przykład, wiesz, „Czarcie bydlę”. Mamy bohatera, który jakby robi coś na końcu bardzo strasznego, ale ten akt jest też... wyrazem tego, że on po tym już będzie zupełnie inny. W tym sensie, że będzie taki jak jego ojciec. Że to jest ten moment, kiedy my jako czytelnicy tracimy wszelkie... złudzenia, że tego bohatera jeszcze dałoby się ocalić, że mógłby pójść inną drogą, niż jego ojciec. Gdy dokonuje się to, co się dokonuje, bohater jest już tak jakby... to trochę... To była trochę śmierć tego bohatera i wcielenie się bohatera w jego ojca. I to jest coś takiego, co... Jakby to zdarzenie, miałam takie głębokie przekonanie, zdeterminuje już resztę życia tego bohatera. To znaczy... u niego już nie będzie żadnego dobrego scenariusza. Wszystko to, co było w nim dobre, zginęło wraz ze śmiercią zwierzęcia.

A powiedz, Małgorzato, z perspektywy czegoś, co można by nazwać psychologią literacką, twojej psychologii literackiej, co decyduje o tym, że pod wpływem takiego doświadczenia niektóre osobowości, niektóre wyobraźnie, niektóre świadomości, niektóre psychiki wchodzą już tylko w ten zamknięty dukt i nie mogą z niego uciec? Niedawno robiłem rozmowę z Martinem Ryšavým, autorem powieści „Wracz”. I on przytacza tam taką kategorię Arystotelesa „ciemny moment krzyku”. To jest taki moment, kiedy wyrywa się z naszej gardzieli krzyk oznaczający, że już nie ma powrotu. Jest tam też taka metafora pilota, który w pewnym momencie musi uchwycić moment, po przekroczeniu którego nie będzie mógł wrócić do bazy, będzie musiał znaleźć jakieś inne lotnisko, bo powrót do pierwotnego stanu jest po prostu niemożliwy. Jako metafora życia oznaczałoby to, że po wpływem jakiegoś doświadczenia nie jesteśmy w stanie się zrestartować, tak? I nie możemy podjąć - nie mamy sił na to, żeby podjąć... życie, wysiłek życiowy w taki sposób, by poprowadzić wszystko innym torem. Dlaczego jedni mogą to zrobić, a inni nie? Skąd to unieruchomienie?

Podoba mi się to, co powiedziałeś, bo wszystko, co mówisz, pasuje do tego opowiadania, które jest moim ulubionym w zbiorze. I wydaje mi się, że jak wyobrażałam sobie tego bohatera, on jest cały czas polem jakiejś takiej wewnętrznej walki ze sobą. Między tym, kim chciałby być, jakby tym człowiekiem, jak siebie wyobraża, a tymi wszystkimi błędami, które popełnia, które też biorą się z tego, że był wychowywany przez takiego, a nie innego człowieka, i że po prostu od małego nasiąkał pewnymi schematami zachowań. I mógł na poziomie świadomym jakby robić różne rzeczy, które w jego wyobrażeniu były zaprzeczeniem tego modelu ojca. Ale jakby te informacje, które mamy na jego temat, sposób, w jaki on traktuje siostrę, w jaki traktuje swoją partnerkę, pokazuje, że już na takim po prostu głębszym poziomie relacji staje się kopią swojego ojca. I to jest też trochę tak... Właśnie ta walka jest bardzo ciekawa, bo prawdę mówiąc, to opowiadanie w innej wersji miało zupełnie inne zakończenie, pozytywne. To znaczy mój bohater zostawał z tym psem i akceptował psa, też jako symbol swojego pogodzenia się z ojcem. Tylko że w momencie, kiedy ja zaczęłam pracować z tym bohaterem i go rozpisywać, i zaczęłam go słyszeć bardzo mocno, co i jak on mówi, to uświadomiłam sobie, że w nim jest takie wściekłe zwierzę. Że to, co go determinuje najbardziej, to jego gniew. Że on mówi, jakby szczekał. Po prostu pojawił się rytm tego jego monologu. I ten rytm tego monologu skojarzył mi się ze szczekaniem. Wyobraziłam sobie zwierzę w klatce, które trzy kroki robi w jedną stronę, trzy w drugą, i więcej nie może. I tak naprawdę to rytm wewnętrznego monologu bohatera zdecydował o tym, że wymyśliłam takie zakończenie. Po prostu tak poczułam tę postać w sobie, tak mocno poczułam jej gniew, zauważyłam, że gniew jest tak wielki, że ona jest stracona. Że tam nie może być dobrego zakończenia.

Ale w ogóle w tych opowiadaniach interesują Cię historie, które w zasadzie nie mogą mieć dobrego zakończenia. Mam takie wrażenie, że eksplorujesz takie przestrzenie rzeczywistości i przestrzenie osobowości, emocjonalności, które mają bardzo wyraziste barwy. Nie ma u Ciebie szarości, nie ma ambiwalencji. Jak już ktoś się konfrontuje z pustką, to się konfrontuje z nią bardzo mocno. To nie zarzut. To pytanie. Dlaczego to Cię właśnie interesuje? Skąd...

Wiesz... Ja bym z tym polemizowała. Bo jednak wydawało mi się, że próbuję tak konstruować te opowiadania, żeby one miały... Ze względu na to, że te zakończenia są dosyć niejasne, zostawiam bohaterów w momencie, kiedy nie wiadomo, w którą stronę oni pójdą, to wyobrażałam sobie, że optymiści zobaczą w nich światło i zobaczą w nich jednak po prostu tę możliwość pozytywnego scenariusza, a fataliści albo pesymiści jednak pójdą w stronę interpretacji negatywnej. I na przykład „Serce syreny”. Jak myślisz o tym zakończeniu... Co tak naprawdę...

Ja myślę pozytywnie.

No widzisz! Jakby to jest też... coś takiego, co dla mnie było szczególnie ważne. Są takie dni, gdy myślę, że z chłopcem dzieje się coś strasznego. A są takie dni, że myślę, że on płynie ku matce, i ta matka stała się syreną, i że to jest po prostu bajka o... o tym, że osoba, która nie należy do tego świata, wreszcie wraca do swojego świata. Ale w innych dniach myślę sobie: „Przecież to jest opowieść o dysocjacji. O tym, jak nieszczęsny chłopiec, który od lat jest ofiarą przemocy, tworzy sobie alternatywny świat, żeby przetrwać. I ten alternatywny świat w pewnym momencie okazuje się, że to za mało.

Albo na przykład „Lisica”. Ja mam w ogóle też bardzo pozytywną interpretację opowiadania „Lisica”, bezdyskusyjnie. Dla mnie ten lis, który się pojawia przed główną bohaterką, to symbol tego, że ona wreszcie jest gotowa zmierzyć się z tym, co czuje, z tym, co było w niej wyparte. Ten lis jest symbolem jakiejś samowiedzy czy jakiegoś przełomu w niej, reprezentuje to, co było w niej ukryte, z czym ona nie potrafiła przez lata się zmierzyć, aż doprowadziła się do stanu jakiejś kompletnej psychicznej ruiny, opartej na głębokim wyparciu. W tej sytuacji, gdy jakby ma męża, ale nie wie, czy go kocha czy nie, doświadcza wielkiej tragedii życiowej, bo wiadome jest, że nie urodzi dziecka, ale w sumie nie umie przeżyć żałoby po tym dziecku, i tej rozpaczy. Jest takim trochę robotem, funkcjonuje od jednego zadania do drugiego, jednej czynności do drugiej. I jakby kompletnie tę lisicę w niej, to nieświadome, to wyparte - nie widzi tego, dopóki ten lis się przed nią nie objawia. Jako symbol wszystkiego, przed czym ona uciekała do tej pory.