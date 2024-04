Co dają nam opowieści, których głównym tematem jest tożsamość? Rozmowa z Abdulrazakiem Gurnahem | Natura przyszłości

W swojej drugiej powieści, zatytułowanej „Pilgrims Way”, opowiadasz historię migranta Dauda, który ma problemy z tożsamością. Mieszka w Anglii, ale jego proces wrastania w brytyjskie społeczeństwo ciągle jest przez kogoś utrudniany. Czemu tak się dzieje? Dlaczego nie udaje się doprowadzić go do końca ani bohaterowi, ani społeczeństwu?

Częściowo ze względu na to, kim jest, a mianowicie kimś obcym. Obcy wiele ze sobą przynoszą z miejsc, z których pochodzą. Częściowo przeszkodą jest więc jego tożsamość. Nie może tak po prostu od razu dopasować się do nowego miejsca. To po pierwsze. Po drugie: jako obcy nie jest mile widziany. Druga strona przejawia pewien opór przeciwko jego, powiedzmy, udziałowi czy wejściu w ten świat. Wtedy bohater zdaje sobie sprawę, jak skomplikowana jest kwestia jego tożsamości: kiedy ludzie na niego patrzą, widzą pewien kompletny obraz. Ani jego słowa, ani czyny nie mają znaczenia. Aby się bronić, zaczyna postrzegać innych w równie homogeniczny sposób. Jako swoiste emanacje kolonializmu i imperium, wszystkich historii, którymi karmiono go, gdy był dzieckiem. Obraca to w swego rodzaju komedię. Patrzy na wszystkich przez pryzmat historii imperium. To jego sposób na obronę przed błędnym postrzeganiem jego osoby, które w jakiś sposób w niego godzi. Broni się przed tym za pomocą humoru.

Radzi sobie z tym doświadczeniem, radzi sobie z wymierzoną w niego przemocą, pisząc wyobrażone listy. Wyraża w nich swoje myśli i uczucia dotyczące osób, które uprzykrzają mu pobyt w Anglii. Pisanie pozwala uniknąć bezpośredniej konfrontacji i pomaga mu pod wieloma względami. Co mu to daje? Co bohater zyskuje, pisząc te fikcyjne listy?

Może się odgryźć. Nie dosłownie, bo nie mówi tego ludziom w twarz, ale czerpie z tego satysfakcję. Pamiętam historie opowiadane przez matkę czy starszych członków rodziny o niepokojących sytuacjach, które kończyły się tak, że ktoś prawie coś powiedział, ale jednak tego nie zrobił. I o to chodzi. Spotkałem się z pojęciem „riposty po wyjściu”. Kiedy po spotkaniu z kimś wychodzisz z pokoju, idziesz po schodach i wtedy wymyślasz odpowiedź. Dopiero wtedy. Listy wyrażają to, czego bohater nie powiedział. Nie mógł tego zrobić, bo się obawiał, chciał uniknąć wstydu i tak dalej. Ale robi to w myślach. Te listy pomagają mu poczuć się lepiej.

To dobry moment, by spytać o twoje podejście do literatury. Skoro rozmawiamy o pisaniu, to pytanie jest w pełni uzasadnione. W jednym z wywiadów, gdy zapytano cię o moc literatury, byłeś raczej sceptyczny. Powiedziałeś, że nie pomaga nam ona tak, jak nam się wydaje. Jakie masz zdanie na temat mocy literatury? Co możemy zyskać przez pisanie, przez czytanie książek w sytuacji, w jakiej znajduje się Daud: zagubieni w miejscu, które nas nie akceptuje, gdy musimy poradzić sobie z tą trudną sytuacją?

Raczej nie mówiłem, że literatura nie pomaga. Zależy, jak sformułowano pytanie. Czasami ludzie pytają, czy sądzę, że literatura może zmienić świat. I mówię: nie. Literatura tak nie działa. Ona zmienia nas. Sprawia, że więcej rozumiemy. A dopiero my zmieniamy świat. To nie jest tak, że napiszesz książkę, a ona coś zmieni. Chodzi o nasz odbiór literatury. Sądzę, że literatura jest ważna. Z różnych względów. Działa na wiele sposobów. Na tym polega jej piękno. Jest dla nas ważna, bo sprawia nam przyjemność. Czytanie może nas zachwycić, jak słuchanie muzyki. To podobny rodzaj przyjemności: podziwianie, jak coś jest wykonane. I cieszenie się tym.

Literatura mówi nam to, co już wiemy. Myślimy wtedy: „Tak, to prawda. Wiem to, bo też tak czuję”. W pewien sposób afirmuje nasze pojmowanie świata. Opisuje uczucia i myśli, które doskonale rozumiemy, ale opowiada też o tym, czego nie znamy. Pokazuje nam nowe rzeczy, nowe miejsca i nowych ludzi . Rozwiewa dotyczące ich obawy. Paradoksalnie, ponieważ niekiedy wyraża też nasze uprzedzenia. Pamiętam historię o tym, jak Goethe czytał chińską powieść, kiedy dopiero zaczynał interesować się kwestią literatury światowej. Po przeczytaniu powieści w rozmowie czy liście do przyjaciela stwierdził: „Mój Boże, oni są tacy jak my”. Tego się nie spodziewał. Wcześniej był przekonany, że Chińczycy są zupełnie inni, a po lekturze powieści uznał, że są tacy sami. Tak działa literatura. Ale nie zrobi niczego za nas. Nie zmieni za nas świata, nic z tych rzeczy.

Wyrażę się precyzyjniej: w pytaniu chodziło o to, czy literatura może pomóc nam w sytuacji, gdy czujemy, że nie mamy domu; czy da się uciszyć to uczucie za pomocą literatury i pisarstwa, albo czytając o podobnych doświadczeniach. Powiedziałeś wtedy, że w takiej sytuacji nie pomoże, bo po prostu nie zdoła dosięgnąć tej części nas, którą ukształtowały okoliczności. Może tylko zainspirować nas do samodzielnego rozwiązania problemu.

To właśnie starałem się przekazać. Literatura sprawia, że zauważamy rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy, albo utwierdza nas w przekonaniu, że coś jest takie, jak nam się wydawało. Decyzja, co z tym zrobimy, należy jednak do nas.

Początki twojej kariery pisarskiej wypływają z doświadczeń związanych z opuszczeniem Zanzibaru i przybyciem do Wielkiej Brytanii. Kiedy te notatki, które początkowo pisałeś wyłącznie dla siebie, zaczęły się przeradzać w świadomie tworzoną literaturę?

Ten proces przebiegał powoli. Chyba najpierw zacząłem zamieniać to w fikcję. Opowiadać historie o kimś, kto jest do mnie podobny, ale niezupełnie taki jak ja. To dało mi większą swobodę. Mogłem zmieniać to i owo. Nie musiałem wiernie opisywać własnych doświadczeń. Wtedy zacząłem pisać coś w rodzaju krótkich odcinków. To nie była powieść. Dopiero po pewnym czasie uznałem, że mogę stworzyć z tego całość.

Gdy historia zaczęła się rozrastać, pomyślałem, że może stanie się powieścią. Ta zmiana następowała stopniowo. Nie było tak, że usiadłem i stwierdziłem: „Napiszę powieść”. Materiał po prostu sam się nawarstwiał, a później zacząłem się zastanawiać, jak najlepiej mogę to ukształtować i uporządkować. To właśnie jest pisarstwo: zaczynasz myśleć nie tylko o tym, żeby zapisywać przemyślenia o tym, co cię trapi, ale zaczynasz je kształtować i porządkować. I wtedy okazuje się, że udało ci się coś stworzyć. Że nie są to już tylko myśli zapisane w zeszycie, dzienniku czy komputerze. Gdy tak się dzieje, to jakby… Zaczynasz nad tym pracować i ta praca cię wciąga. Sprawdzasz, czy to potrafisz. Trochę jak w przypadku sportowców. Odkrywasz, że masz jakiś talent, i musisz trenować, ponieważ chcesz być lepszy, brać udział w zawodach. Przy pisaniu nie ma tego typu rywalizacji, ale… Chcesz doprowadzić dzieło do końca. I chcesz, aby było dobre.

Niekiedy trzeba czekać kilka lat, zaangażować wiele osób. Trzeba czekać, aż ukończy się pracę, aż zostanie ona opublikowana, żeby zyskać jakieś uznanie w oczach czytelników. Niektórym się nie udaje. Ale próbujesz. Kiedy już się zacznie, to dopóki nie da się z siebie wszystkiego, dopóty trudno jest przestać. Oczywiście są takie chwile, kiedy zastanawiasz się, czy nie tracisz czasu. Kiedy jest ci ciężko albo czekasz na publikację. Chodzi o czas twój, ale i twojej rodziny, która często słyszy, żeby ci nie przeszkadzać, bo pracujesz. Każdy musi sam podjąć tę decyzję. Wiem, że niektórzy rezygnują, przekonani, że nigdy się nie uda, podczas gdy inni ciągle próbują.

Protagonista twojej piątej powieści, „Admiring Silence”, też jest migrantem z Zanzibaru. Przybył do Anglii w latach sześćdziesiątych i prowadzi spokojne, pasywne życie. Na początku powieści idzie do lekarza z powodu bólu w klatce piersiowej. Zdarza się coś podobnego do sytuacji, którą opisałeś wcześniej. Bohater prawie mówi coś w odpowiedzi na czyjś komentarz. Lekarz czyni rasistowską uwagę, przypisując mu karaibskie korzenie. Twierdzi, że osoby pochodzenia afrokaraibskiego są szczególnie narażone na choroby serca. Oto, co protagonista myśli sobie o tym komentarzu: „Oczywiście po wszystkim nie miałem serca powiedzieć mu, że nie jestem pochodzenia afrokaraibskiego ani karaibskiego. Nie jestem w ogóle z okolic Atlantyku. Jestem gościem znad Oceanu Indyjskiego, muzułmaninem, wychowanym na ortodoksyjnego sunnitę, należącym do wahabitów. A mimo to nie mogę uciec od konsekwencji tych wczesnych uwarunkowań”. Z jakiego powodu ta bezimienna postać jest tak bierna? Czy wynika to z niemożności uniknięcia tych, jak to określa, wczesnych uwarunkowań? Że mieszka w Anglii, gdzie musi na nowo określić swoją tożsamość?

Nie jest bierny. Nawet we fragmencie, który przytoczyłeś, widać, że nie zgadza się na bycie postrzeganym w określony sposób. Rozumie, że w Anglii prawie wszyscy, którzy mają ciemniejszą skórę – w tamtym okresie, bo to się trochę zmieniło… Wtedy każdy, kto miał ciemną skórę, zwłaszcza w mieście takim jak Londyn, był określany jako osoba pochodzenia afrokaraibskiego. To pokazuje swego rodzaju lenistwo miejscowej społeczności, która określa ludzi jako Azjatów albo Afrokaraibów. Obecnie, ponieważ jest tutaj tak wielu ludzi różnego pochodzenia, na przykład Syryjczycy, sprawy się skomplikowały. Ale przez jakiś czas dość często upraszczano tę kwestię, używając takich szufladek jak pochodzenie azjatyckie, afrokaraibskie, czarnoskóry Brytyjczyk. On się na to nie zgadza. Nie uważam, że to bierność. To jego sposób na odrzucenie tego, jak jest postrzegany. Mówi, nawet jeśli tylko do siebie i do czytelnika: „Zastanów się. Nie każdy jest pochodzenia afrokaraibskiego”.

Określenie czyjegoś pochodzenia czy tożsamości jest o wiele bardziej złożone niż te ogólne pojęcia, których mogą używać miejscowe społeczności, jeśli są na tyle leniwe. Bohater nie jest bierny, zwłaszcza w sferze językowej. Cały czas myśli o tym, że na coś się nie zgadza. Wciąż się czemuś opiera. Określanie się na nowo czy kłamstwo to nie bierność. Wydaje mi się, że kłamstwa i budowanie sobie życia… to sposób na odrzucenie pewnej narracji.

Mówiąc, że jest bierny, miałem na myśli, że nic po sobie nie pokazuje. Wygłasza raczej długi wewnętrzny monolog. Stale odnosi się do okoliczności, w których się znajduje, i opiera się im. To na pewno. Ale to dzieje się w jego wnętrzu. W kontakcie ze światem i z innymi ludźmi nie wyraża tego otwarcie. Nie reaguje na prześladowanie, bezpośrednio na nie odpowiadając. Dlatego nazwałem to biernością, ale oczywiście masz rację, że wiele rzeczy dzieje się w jego umyśle. Bezustannie do siebie mówi. Komentuje to, co dzieje się wokół niego.

Stąd tytuł powieści: „Wielbiąc ciszę”. Cisza sama w sobie może być bardzo wymowna, może być formą protestu, skuteczną formą ochrony samego siebie. Milczenie może prowokować tego, kto próbuje utrzymać kontrolę. W literaturze jest wiele przykładów na to, że dla ludzi bezsilnych cisza to metoda obrony. Jeśli nie możesz w żaden sposób zareagować ani nie masz żadnych historii, wsparcia społeczności, czy czegoś podobnego, cisza to jedna z metod, by przekazać: „Nie biorę w tym udziału”.

„Dottie” to jedna z moich ulubionych powieści twego autorstwa. Matka protagonistki jest migrantką, która uciekła z domu przez zaaranżowanym małżeństwem. Był to akt buntu przeciwko patriarchalnej strukturze społecznej oraz przeciwko jej ojcu. Życie w Anglii nie okazało się jednak dla niej łaskawe. Próbując zapomnieć o przeszłości i wstydząc się swojej sytuacji, kobieta decyduje się odciąć dzieci od przeszłości i nie mówić im nic o rodzinie czy kulturze, z której się wywodzi. Dottie, jedno z trojga jej dzieci, musi stworzyć swoją tożsamość niemalże od zera. Na początku nie ma prawie niczego poza jednym zdjęciem. To bardzo trudna sytuacja. Jak wpadłeś na ten pomysł?

To zdarza się dość często. Opierałem się na doświadczeniach ludzi, których poznałem czy znam. Tak się złożyło, że kiedy pisałem „Dottie”, pracowałem w organizacji pozarządowej. Organizacja ta nie była prowadzona przez państwo. Pomagaliśmy ludziom, którzy chcieli ponownie podjąć naukę, a wcześniej musieli zrezygnować ze szkoły. Wprowadzaliśmy ich na nowo do systemu edukacji. To było coś w stylu kursu przygotowawczego; nie wiem, czy też takie macie. Intensywny, dwunastotygodniowy program dla osób, które przerwały naukę, a teraz chciały ją kontynuować. Chciały uczyć się dalej. Przez dwanaście tygodni uczyliśmy ich podstaw. Angielskiego, matematyki, innych przedmiotów. Potem mogli kontynuować naukę w college’u. Osoby biorące udział w programie w większości były czarnoskóre. Czarna młodzież, której się nie powiodło. Czasami opowiadali, jak to jest z ich rodzicami. Zdarzało się, że to nie była decyzja rodziców, lecz wina okoliczności. Na przykład rodzice dużo pracowali albo ktoś samotnie wychowywał dziecko. Ci młodzi czuli się zagubieni, nie znali swoich korzeni. Nie wiedzieli nic o swoich dziadkach, pochodzeniu. Słyszałem podobne historie od tych młodych ludzi.