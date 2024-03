O czym milczeli hierarchowie przemawiający podczas pogrzebu abp. Gołębiewskiego w katedrze wrocławskiej

Poniedziałkowej mszy pogrzebowej przewodniczył metropolita wrocławski abp Józef Kupny, wybrany kilka dni temu na wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Przewodził koncelebrze kilkunastu biskupów i wielu księży. Kazanie wygłosił bp Andrzej Siemieniewski.

Czego można się było z niego dowiedzieć o zmarłym hierarsze? Że „Słowo Boże towarzyszyło mu przez całe życie”, że w ostatnich latach życia pisał komentarz do Apokalipsy św. Jana, że „prorok Izajasz był dla niego nauczycielem życia”, że lubił wspominać dzieciństwo, „przytaczając pouczające i rozweselające momenty” i że cenił modlitwę o powołania kapłańskie. W „ogólnie słusznym” przemówieniu, które pasowałoby do pogrzebu każdego i zawsze, nie padło ani słowo na temat ofiar przestępstw seksualnych księży – mimo że abp Gołębiewski został ukarany za uczestnictwo w tuszowaniu tych czynów. Jeśli w ogóle cokolwiek można odnieść do tej kwestii, to stwierdzenie, że „na skutek ludzkich skłonności do zła wszyscy popełniamy grzechy, ale składamy ofiarę eucharystyczną jako zadośćuczynienie”.

Po pogrzebie przemówił jeszcze abp Kupny. Zaznaczył, że ceremonia pogrzebowa „nie jest uroczystością, ani świętowaniem” – co było być może usprawiedliwieniem tego, co się wydarzyło, wobec protestów, według których pogrzeb nie powinien odbywać się z pełnymi honorami.