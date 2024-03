Dlaczego biskupi wybrali abp. Tadeusza Wojdę na szefa Episkopatu? Ks. Jacek Prusak: to jest osoba „dla nich”, nie „dla nas”

Abp Wojda wpisuje się w przepis na przeciętnego polskiego biskupa, przedstawiony ostatnio na naszych łamach przez Ignacego Dudkiewicza: krótko pracował jako wikariusz, następnie studiował w Rzymie i prawie trzydzieści lat był urzędnikiem kongregacji, potem został biskupem. Minimalne doświadczenie duszpasterskie, spore urzędnicze.

Biskupi na zebraniu plenarnym nie patrzą na siebie jak na wspólnotę modlitewną. Wybierają nie duszpasterza, tylko zarządcę. W ogóle nie biorą pod uwagę kontekstu duszpasterskiego. Wybór szefa episkopatu to wybór korporacyjny: to jest osoba „dla nich”. Biskupi nie szukają duszpasterza „dla nas”, na dole, tylko sprawnego administratora dla siebie. Który będzie umiał ich reprezentować, a przy tym utrzymać pewną linię. A do relacji ze światem zewnętrznym biskupi wydelegowali prymasa abp. Wojciecha Polaka.

Co w ogóle może szef Konferencji Episkopatu? Na ile wyznacza kurs dla Kościoła krajowego?

Moim zdaniem nie wyznacza żadnego kursu. To jest w tej chwili funkcja raczej reprezentacyjna – potrzebna na różne uroczystości i do prowadzenia negocjacji na linii Kościół-państwo. To nie są czasy prymasa Wyszyńskiego, hierarchy o ogromnym autorytecie, z posłuchem u reszty biskupów. Odnoszę wrażenie, że my tutaj, „na dole”, ciągle tęsknimy za takim charyzmatycznym liderem – tymczasem biskupi dobrze wiedzą, że nowego Wyszyńskiego nie będzie. Ewidentnie sami w swoim gronie nie widzą takiej osoby. A gdyby nawet taka się znalazła, to by się jej bali i z pewnością nie wybrali na funkcję kierowniczą.