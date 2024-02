Nowy sezon „Rojsta”: klimat w roli głównej

Akcję kontynuacji, „Rojst 97” (zrealizowanej już dla platformy Netflix), osadzono, owszem, w lecie, ale element dezintegracji skutecznie wniosły niedawne ślady powodzi. Mocniej wybrzmiało też miejsce jako bohater: choć fikcyjne, bezimienne miasto ewidentnie przynależy do tej zaniedbanej, opuszczonej Polski, tej przeklętej przez swoją poniemiecką prowizoryczność. Góra dawno spisała ją na straty, więc władzę nad przestrzenią dzierży oddolny rozkład, a nad społecznością – pozaprawne układy, wzajemne kwity na siebie, dawne lojalności i szantaże.

Obserwujemy więc przygraniczny, przedunijny świat szemranych biznesmenów, subkulturowych dzieciaków, bazarowego handlu i entuzjastów amfetaminy, rezydujących w opuszczonych ośrodkach wypoczynkowych i efektownych, choć podupadłych wnętrzach dawnych kamienic, a obok nich - wnętrza rodem z amerykańskiego filmu familijnego – w końcu świeżo wykluta polska klasa średnia też chciała pić na śniadanie sok pomarańczowy.

Kawiarenka w supermarkecie

„Rojst. Millenium” kontynuuje i podbija te wątki. Serialowa rzeczywistość to dziwny stan przejściowy – nie tylko dlatego, że wszyscy nerwowo czekają na efekty pluskwy milenijnej, czyli zapowiadanej globalnej awarii systemów komputerowych po zmianie daty. Polska, świeżo przecież zaproszona do NATO, tkwi pod wieloma względami w poczekalni.

– Zdałem sobie w którymś momencie sprawę, że chociaż rok 1999 przyszedł zaledwie dziesięć lat po zmianie ustroju, to mieliśmy wrażenie, jakby wydarzył się bardzo dawno temu. Jakbyśmy byli już bardzo zachodni – wspomina scenarzysta serialu, Kasper Bajon. – Tymczasem wszystko docierało do nas przez filtr i przyswajaliśmy to po swojemu. Kiedy byłem młodszy, nie mogłem zrozumieć, dlaczego znajomi z Włoch nie znosili Berlusconiego, skoro dla mnie to był gość, który dał mi kreskówki na Polonii 1. Ten nasz kontakt z Zachodem był bardzo wybiórczy.

W serialu atrakcją miasta nie jest już bazar, lecz supermarket. W przestrzeniach po zamkniętych zakładach przemysłowych rozgaszczają się nowe biznesy, kawiarenki internetowe. To trochę świat z surowców wtórnych, świat z demobilu. Kluczowy dla jednego z wątków opowieści jest motyw baru ze stojącym przed nim samolotem. Na przełomie tysiącleci widywano takie atrakcje przy drogach krajowych.

– To typowo polska pomysłowość. Postawić stary samolot i zrobić w nim restaurację – śmieje się Holoubek.