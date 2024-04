„Noc, której obudził się Laurier”: Xavier Dolan otwiera w miniserialu rodzinne czarne skrzynki

Mimo że Dolan nie pracował na własnym materiale, czuje się niczym ryba w wodzie pośród tych straumatyzowanych istot i zmieniających się co chwila planów czasowych. Na przedmieściach prowincji Quebec, w otoczeniu wzorzystych tapet i kwiecistych zasłon, drzemią sekrety i kłamstwa, w których główną osobą dramatu okazuje się nie matka, ale niegdysiejszy sąsiad Laurier. I choć dość wcześnie można się domyślić, co wydarzyło się w 1991 roku, „Noc…” nie celebruje sensacyjnie pojętej tajemnicy.

Niespiesznie, dając czas ekranowy każdej z soczyście zagranych postaci, zaplątuje i rozwija emocjonalno-seksualny kłąb. Robi to bez pruderii, a na dodatek ożywia – w sensie dosłownym – drzemiące w bohaterach demony. Stąd chwilami ekran zaludniają zjawy z przeszłości, co wywołuje spory dysonans wobec powagi tematu. Nie mówiąc o solennych mottach, wziętych wprost z Szekspira, Corneille’a czy Hugo, rozpoczynających poszczególne odcinki. „Noc, której obudził się Laurier” to serial niesforny, egzaltowany i eklektyczny, czym może zrazić bardziej tradycyjnego oglądacza.

Historię jeszcze bardziej komplikuje fakt, iż matka Elliota, Juliena, Denisa i Mireille była za młodu aktywistką ubiegającą się o tytuł burmistrza. Dlatego podskórnie film o rodzicielskich błędach traktuje także o papierowym feminizmie i małomiasteczkowej hipokryzji. Jednakże Dolan daje wszystkim bohaterom, z problematyczną rodzicielką włącznie, szansę na odkupienie. Musi wpierw nastąpić otwarcie intymnej czarnej skrzynki czy raczej rodzinnej puszki Pandory.

Przy okazji ten histeryczny i momentami przyciężki mniserial, pełen ekscesów wizualnych (André Turpin) i muzycznych (Hans Zimmer, This Mortal Coil, Rufus Wainwright), nie staje się po prostu manifestem wołającym o społeczną akceptację. Woli w kameralnej scenerii maksymalnie zagęścić to, co często bywa przemilczane – prywatnie i publicznie.