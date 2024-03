„Powoli”: piękna i niekonwencjonalna love story o doświadczeniach osób aseksualnych

Czarny, szary, biały, purpurowy – tak wygląda flaga osób uważających się za aseksualne. W skrótowcu oznaczającym mniejszości seksualne litera „A” znajduje się zazwyczaj na trzecim miejscu po znaku plus. Symbolizuje część populacji, szacowaną nawet na kilka procent, która nie odczuwa pociągu seksualnego. W czasach kiedy ciągle trzeba mówić o prawach osób nieheteronormatywnych, bycie aseksualnym czy aseksualną może być postrzegane w kategoriach jakiegoś braku. Marija Kavtaradze, młoda, choć już doświadczona litewska reżyserka, w swoim filmie nagrodzonym rok temu na festiwalu Sundance traktuje temat z delikatnością i humorem, jednocześnie nie trywializując go. „Powoli”, unikając klisz rodem z melodramatu albo komedii romantycznej, dotyka głębokiej relacji uczuciowej, która nie może się spełnić w łóżku. Ale kto powiedział, że cielesna bliskość to tylko wspólny seks?

