Nigdzie indziej przywódcy nie umierają podczas sprawowania urzędu tak często jak w Afryce

Badacze afrykańskich obyczajów politycznych uznali postawę Geingoba za przykład szczerości i jawności oraz wzór dla innych przywódców. Przypomnieli przy okazji, że choć miejscowe prawo wcale go do tego nie zmuszało, Geingob zaraz na początku swojego panowania w 2015 roku ujawnił cały swój majątek (kolejna tajemnica afrykańskich przywódców), ale także majątek małżonki. Zgodnie z danym słowem po dwóch dniach nieobecności, pod koniec stycznia wrócił do kraju. Kilka dni później ogłoszono, że 4 lutego, w niedzielę tuż po północy Hage Geingob umarł.

Póki śmierć nas nie rozłączy

Choć nie robił sekretu ze swoich kłopotów zdrowotnych, dołączył do grona prezydentów i premierów, którzy zmarli, sprawując urzędy. W Zambii umarło w ostatnich latach dwóch urzędujących prezydentów – Levy Mwanawasa (2002-2008) doznał wylewu, a Michael Sata (2011-2014) umarł po długiej chorobie. Dwóch prezydentów straciła też Gwinea-Bissau: Malam Bacai Sanhá (2009-2012) ciężko chorował, m.in. na cukrzycę, a jego poprzednik, wojskowy dyktator João Bernardo Vieira (1980-1994 i 2005-2009), został zabity w zamachu stanu.

Czarnym rokiem dla afrykańskich przywódców okazał się 2012, kiedy poza Sanhą umarli także prezydent Ghany John Atta-Mills, premier Etiopii Meles Zenawi (obaj najprawdopodobniej na raka) i prezydent Malawi Bingu wa Mutharika (zawał serca). W 2011 roku zabity na wojnie został libijski przywódca Muammar Kadafi, a w roku 2021 w potyczce z rebeliantami zginął prezydent Czadu Idriss Déby. W poprzednich latach po długich chorobach poumierali prezydenci Umaru Yar’Adua z Nigerii (2010), Omar Bongo z Gabonu (2009) i Lansana Contè z Gwinei (2008).

Ciężką chorobę i śmierć nigeryjskiego prezydenta Umaru Yar’Adua ukrywano tak skrzętnie, że stało się to klątwą dla jego następcy Muhammadu Buhariego (2015-2023). Wystarczyło, by dobiegający osiemdziesiątki prezydent wyjechał za granicę na badania lekarskie, a w Nigerii pojawiły się plotki, że umarł. Buhari musiał przysięgać, że „żyje i się rusza”, a przede wszystkim, że on to on, a nie przywieziony z Sudanu sobowtór.

Plotki o śmierci prezydentów wybuchały, ilekroć na zagraniczne kuracje wyjeżdżali Robert Mugabe z Zimbabwe (kiedy jesienią 2017 roku po prawie 40 latach rządów został pozbawiony władzy w wojskowym zamachu stanu, liczył 93 lata i wcale nie wybierał się na emeryturę; zmarł w 2019 roku) czy José Eduardo Dos Santos z Angoli (dobiegał osiemdziesiątki, gdy w 2017 roku ustąpił z urzędu po prawie czterech dekadach rządów; zmarł w 2022 roku).

Ostatnim przed Geingobem afrykańskim przywódcą, który umarł przed dwoma laty na urzędzie, był prezydent Burundi, 55-letni Pierre Nkurunziza. Oficjalnie podano, że przyczyną śmierci był rozległy zawał serca, a nieoficjalnie – że wirus SARS-CoV-2, którego istnieniu zaprzeczał.

Powodem chorowitości i niespodziewanych zgonów afrykańskich przywódców nie jest ich wyjątkowo niezdrowy tryb życia ani kiepska opieka medyczna (wszyscy bez wyjątku leczą się za granicą: na Zachodzie albo w Chinach, Indiach, Singapurze czy Malezji), lecz podeszły wiek i towarzyszące mu nieuniknione dolegliwości. Na to nakłada się graniczące z obsesją przekonanie, że stan ich zdrowia i bankowych kont jest najpilniej strzeżoną tajemnicą państwową, a jej ujawnienie – zdradą państwa. Wierzą święcie, że zdobytej władzy się nie oddaje i że nie wolno im okazać najmniejszej słabości, bo rywale wezmą to za znak do rozpoczęcia wojskowego przewrotu czy pałacowego spisku. Dopiero gdy przywódcy umierają na urzędach, okazuje się, że ciężko chorowali i tak naprawdę w ich zastępstwie rządzili ich dworzanie, dowódcy straży przybocznej, kuzyni lub żony.

Zmierzch wyzwolicieli

Demokracja, zaszczepiana w Afryce przynajmniej dwukrotnie – u zarania niepodległości, w latach 60. i pod koniec XX wieku, gdy upadł komunizm i skończyła się zimna wojna – nie wszędzie zapuściła korzenie. W Zambii, Kenii, Ghanie, Nigerii czy Beninie, dawnych satrapiach i wojskowych dyktaturach, rządzący bez protestu zmieniają się wskutek wyborczych wyroków. Ale w Ugandzie, Kamerunie, Kongu czy Gwinei Równikowej panują starcy, którzy zdobyli władzę tak dawno, że uważają ją dziś za swoją własność – podobnie jak państwa, którymi rządzą.