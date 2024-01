Kowboje kontra wagnerowcy. USA walczą o utrzymanie wpływów w Afryce

Zamachowcy zaraz wskazali drzwi Francuzom, ale Amerykanów nikt z Nigru nie wyprasza. Podczas nowej, styczniowej wyprawy do Afryki Blinken nadal powtarzał, że Bazoum był dobrym przywódcą, bo zamiast posyłać przeciwko partyzantom od razu wojsko, próbował się z nimi układać, a przede wszystkim starał się sobie zjednać wioskową starszynę, by nie udzielała poparcia rebelii. Blinken tłumaczył, że taka strategia przynosi większe korzyści niż walne bitwy, obławy i operacje pacyfikacyjne.

W Abidżanie, Abudży, Lagos Amerykanin przestrzegał afrykańskich przywódców, by nie naśladowali prezydentów Republiki Środkowoafrykańskiej i Mali i nie sprowadzali rosyjskich najemników od Wagnera. „Gdzie się nie pojawią, zaraz słyszymy o przemocy, terrorze, prześladowaniach – mówił Blinken. – Sprowadza się ich, bo obiecują zaprowadzić bezpieczeństwo, a jak tylko się pojawią, zaraz robi się tylko niebezpieczniej”.

Amerykanie nie tylko przestrzegają afrykańskich prezydentów przed rosyjskimi najemnikami, ale oferują usługi własnych. Francuska gazeta „Le Monde” już jesienią pisała, że Waszyngton zaproponował prezydentowi Republiki Środkowoafrykańskiej Faustinowi Archange’owi Touaderze, by zastąpił wagnerowców najemnymi żołnierzami z USA, bo inaczej nigdy nie przestanie być wasalem i zakładnikiem Kremla. Amerykanie zaproponowali mu wprost, by do szkolenia swojego wojska i do swojej straży przybocznej wziął żołnierzy z najemniczej korporacji Bancroft Global Development, której Departament Stanu jest jednym z udziałowców.

Na początku stycznia pojawiły się wieści, że najemnicy Bancrofta pojawili się już w Bangui, a tamtejsze władze przyznały, że rozmawiają z rozmaitymi krajami – z Rosją, USA, Angolą, Rwandą, Gwineą, Marokiem – o współpracy w szkoleniu środkowoafrykańskiego wojska.