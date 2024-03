Gangi przejęły władzę nad stolicą Haiti. Premier nie może wrócić do kraju

Pod nieobecność premiera gangsterzy przerwali uliczne wojny o łupy i wpływy i wspólnie zaatakowali lotnisko, żeby nie wpuścić Henry’ego do kraju. Zdobyli też dwa największe więzienia, z których uwolnili prawie 5 tysięcy skazańców, w ogromnej większości swoich towarzyszy broni. Splądrowali też główny port, który w rezultacie został zamknięty. W haitańskiej stolicy brakuje wszystkiego, zamknięte są sklepy, a w szpitalach brakuje lekarstw. Gangsterzy napadają i palą komisariaty policji i sądy.

Najpotężniejszy z hersztów, 46-letni Jimmy „Barbecue” Cherizier, były policjant, grozi, że jeśli Henry nie złoży władzy i sprowadzi do Haiti cudzoziemców na pomoc, w kraju wybuchnie wojna domowa, która „skończy się ludobójstwem”. „Albo wszyscy będziemy tu żyli jak w raju, albo wszystkich nas czeka piekło” – grozi.

Karaibska wspólnota CARICOM, na naradę której 74-letni neurochirurg Henry wyjechał z Haiti, narzeka na upór i kłótliwość polityków z Port-au-Prince. „Mimo naszych ciągłych namów i perswazji nie udało się ich przekonać do jakiejkolwiek zgody – narzeka prezydent Gujany Irfaan Ali. – Wiedzą doskonale, co będzie za to ceną”.

Podczas narady w Gujanie Henry powiedział karaibskim kolegom, że ani myśli ustępować ze stanowiska, a wybory urządzi najwcześniej w połowie przyszłego roku. Amerykanie, których gościem w San Juan od wtorku pozostaje haitański premier, przekonują go, by „pilnie przyspieszył transformację” i włączył do rządu innych. Rzecznik Departamentu Stanu określił czwartkową rozmowę telefoniczną Haitańczyka z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem jako „intensywną”.

Volker Türk, komisarz ONZ ds. praw człowieka, oraz Maria Isabel Salvador, specjalna wysłanniczka ONZ ds. Haiti, wzywają do „bezzwłocznego” wysłania korpusu ekspedycyjnego do Port-au-Prince. Tymczasem w Nairobi, na wieść o chaosie w Haiti, wielu kenijskich policjantów, którzy zgłosili się na ochotnika na wyprawę na Karaiby, zmieniło zdanie i wycofało się z wyjazdu. Amerykanie ogłosili, że wyślą dodatkowych żołnierzy piechoty morskiej, żeby zapewnić bezpieczeństwo ambasady i dyplomatów USA w Port-au-Prince.

Przeczuwając, że koniec rządów Ariela Henry’ego jest bliski, grupa opozycyjnych polityków w Haiti zawiera nowe przymierza i sposobi się do przejęcia władzy. Jednemu z sojuszów przewodzi Guy Phillippe, pogromca prezydenta Aristide’a z 2004 roku. Jesienią wrócił do kraju po sześciu latach więzienia w USA, gdzie odsiadywał wyrok za pranie pieniędzy i przemyt narkotyków. Razem z jednym z senatorów proponuje utworzenie triumwiratu, który przejąłby władzę od Henry’ego i rządził Haiti do czasu nowej, wolnej elekcji.