Największe wybory świata

Narodowcy pozbawieni przywództwa Khaledy Zii z każdym rokiem tracili na znaczeniu. Wybory w 2014 roku zbojkotowali, twierdząc, że i tak zostaną one sfałszowane przez Sheik Hasinę i jej ludowców. Cztery lata później, obawiając się, że kolejny bojkot zepchnie ich na polityczny margines, stanęli do wyborów, ale przegrali je z kretesem, bo ludowcy faktycznie sfałszowali wyniki, by zapewnić sobie zwycięstwo i władzę.

Styczniowe wybory narodowcy znów zbojkotowali. Jesienią domagali się jeszcze podczas ulicznych wystąpień, by Sheik Hasina złożyła przed wyborami władzę, a elekcję przeprowadził bezstronny rząd tymczasowy. Kiedy Hasina odmówiła, narodowcy postanowili, że w kolejnej wyborczej maskaradzie nie wezmą udziału.

Cud nad Brahmaputrą

Po wyborach, wygranych znów przez ludowców (w 300-osobowym parlamencie będą mieli 222 posłów), ich przeciwnicy twierdzą, że postąpili słusznie, cała elekcja była farsą, a Bangladesz z demokracji przemienia się w jednopartyjną dyktaturę wyznającą kult jednostki, Sheik Hasiny. Twierdzą też, że sami obywatele zaczynają rozumieć, że zmierza on w kierunku satrapii, bo w styczniowych wyborach wzięła udział ledwie jedna trzecia uprawnionych (w 2018 roku do urn poszło trzy czwarte wyborców).

Sheik Hasina i ludowcy zaprzeczają. Argumentują, że w wyborach wzięło udział aż 27 partii i cała armia kandydatów niezależnych, z których ponad 60 zdobyło poselskie mandaty. Narodowcy odpowiadają, że w rzeczywistości są oni działaczami Partii Ludowej, a ich pozorna niezależność to zwykłe kłamstwo. Twierdzą, że w nowym parlamencie zasiądą niemal wyłącznie ludowcy i ich sprzymierzeńcy.

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, zachodnie mocarstwa i główni klienci bangladeskiego przemysłu włókienniczego, podstawy gospodarki kraju (nawet 50 miliardów dolarów rocznego dochodu), orzekły po wyborach, że nie były one ani uczciwe, ani wolne, a pani Sheik Hasina, niegdysiejsza bojowniczka o demokrację, im dłużej rządzi, tym większą wykazuje skłonność do satrapii. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że jesienią na jej rozkaz do więzień trafiło ponad 20 tys. działaczy i zwolenników opozycji, a nazywając ostatnio Partię Narodową terrorystami, pani premier przygotowuje grunt pod jej delegalizację.

„Nie muszę nikomu niczego udowadniać” – odparła pani Hasina, przyjmując przybyłych z gratulacjami ambasadorów Chin, Indii, Rosji, Filipin i Singapuru. Także jej minister dyplomacji AK Abdul Momen, zapytany o krytykę Zachodu, odpowiedział dziennikarzom, że się nią zupełnie nie przejmuje. Zachód mógłby ukarać Bangladesz sankcjami albo uprzykrzyć życie, utrudniając zaciąganie nowych pożyczek w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (w zeszłym roku Dhaka wzięła prawie 5 miliardów dolarów kredytu). Obawia się jednak, że kara za pogardę dla demokracji może tylko jeszcze bardziej popchnąć Bangladesz w kierunku dyktatury, a przede wszystkim w ramiona Rosji i Chin, nieprzyjaciół Zachodu. Co gorsza, zwracając się przeciwko Bangladeszowi, Zachód zraziłby do siebie Indie, których premier, Narendra Modi, jest wielkim admiratorem rządów Sheik Hasiny i podobnie jak ona nie znosi ani politycznej opozycji, ani dziennikarzy.