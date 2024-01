Jak Etiopia kupuje dostęp do morza od państwa, którego sama nie uznaje [JAGIELSKI STORY #43]

W tym odcinku:

Etiopia, wschodnioafrykańska potęga, to jednocześnie najludniejsze państwo na świecie bez dostępu do morza. Teraz chce to zmienić. Premier Abiy Ahmed w noworocznym prezencie dla kraju podpisał umowę na wynajęcie na 50 lat 20 kilometrów linii brzegowej Morza Czerwonego. Problem w tym, że drugą stroną tego układu jest Somaliland, państwo, którego niezależności nie uznaje nawet sama Etiopia. Czy Etiopia doczeka się wymarzonego portu, a Somaliland wymarzonej niepodległości?

Słuchaj też: