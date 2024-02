Na msze przychodzą katolicy, Ormianie, prawosławni i Asyryjczycy. Polski proboszcz przed nikim nie zamyka drzwi

Z określeniem „katolikos” łączy się zresztą jeszcze jedna anegdota, którą opowiada mi ksiądz Dariusz.

– Gdy czas pozwala, staram się zwiedzać Turcję. Zdarzyło mi się podczas jednego wyjazdu trafić do remontowanego właśnie kościoła. Choć trwały w nim prace, pewien Turek wpuścił nas do środka opowiadając, że to kościół katolicki. Weszliśmy zdziwieni, a tam charakterystyczne freski przedstawiające kolejne sobory i greckie napisy, skąd więc pomysł, że to katolicka świątynia? Okazało się, że w odczytanym przez konserwatorów fragmencie wyznania wiary widniejącym na ścianie kościoła stoi właśnie greckie „katolikos”. Turcy sądzili, że oznacza to, iż kościół jest katolicki. Od nas dowiedzieli się, że to greckie „katolikos”, czyli „powszechny”, jest częścią wyznania wiary, określonego podczas pierwszych soborów, na długo przed podziałem Kościoła na wschodni i zachodni.

Duszpasterstwo elastyczne

Nieporozumień jest więcej. Według księdza Dariusza w Turcji język liturgii „leży”. Tłumaczenia są przeciętne, nie oddają sensu i głębi wiary. Należałoby nad nimi intensywnie popracować. Ale choć czasem spiera się z wiernymi, stara się nie być małostkowy.

– Ostatecznie to i tak tylko nasze ziemskie problemy i sprawy, a Duch Święty działa po swojemu – mówi i dodaje, że i w Polsce zna dziesiątki katolików, dla których sprawy związane z doktryną Kościoła mają drugorzędne znaczenie. – Albo ich nie obchodzą, albo ich nie rozumieją.

Być duszpasterzem w Turcji oznacza być elastycznym i przygotowanym na wszystko. Duchowni różnych obrządków, nawet jeśli krzywo patrzą na fakt, że wierni raz są na mszy tu, a raz gdzie indziej, starają się sobie pomagać. Gdy do Iskenderunu przyjeżdżał ormiański biskup, nocował na katolickiej plebanii, bo kościół ormiański nie dysponuje miejscem noclegowym. Fragmenty Ewangelii podczas niedzielnej mszy czytał wierny, który godzinę wcześniej był na mszy w kościele prawosławnym.

– Jego matka była katoliczką, a ojciec prawosławnym. Córki przystępowały u nas do Pierwszej Komunii, ale prawdę mówiąc nie wiem, kim czuje się on sam – mówi ksiądz.

Sen o Jezusie

Choć katoliccy duchowni w Turcji nigdy nie prowadzili działań ewangelizacyjnych zakrojonych na tak szeroką skalę, jak np. protestanci, nie znaczy to, że do drzwi księdza Dariusza nie pukają muzułmanie, którzy w Jezusie dostrzegli Boga, a nie „tylko” islamskiego proroka. Duszpasterz z Iskenderunu potwierdza to, co już wcześniej słyszałam od innych katolickich księży w Turcji.

– Niektórzy Kościół poznają dzięki rodzinie czy znajomym, którzy są katolikami, ale wielu doznaje objawień we śnie. Śni im się Jezus albo Maryja, ale znów rozumieją to opacznie. Im się wydaje, że Jezus osobiście do nich przemówił – tłumaczy ksiądz i opowiada historię tureckiego chłopca, któremu podobne sny towarzyszyły od dzieciństwa.