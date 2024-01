Jak wyglądają tureckie miasta rok po potężnym trzęsieniu ziemi

Odrapane krzesło z zapadniętym siedziskiem stoi pośrodku gruzów przy ulicy Tayfüra Sökmena. W innych okolicznościach straszyłoby wyglądem, ale dziś budzi lepsze skojarzenia. Ono przetrwało, inaczej niż kilka sąsiednich budynków. Niektórzy z ich mieszkańców zginęli od razu 6 lutego 2023 r., gdy nad ranem w İskenderun i całym regionie zatrzęsła się ziemia. Inni zmarli później, jak syn Mehmeta.

– Synowa zginęła, syna udało się wydobyć spod gruzów. Miał zmiażdżone nogi, zmarł po kilku dniach w szpitalu – mówi Mehmet. Był taksówkarzem, już wcześniej przeszedł na emeryturę i cieszył się, że wreszcie odpocznie. I że synowi, kierowcy karetki, się układa: mieszkanie, żona, dzieci, praca, którą lubił. – Tu pracował – Mehmet pokazuje szpitalny podjazd na tyłach alei Atatürka. – Ratował ludzi. Jego nie uratowali.

SIŁA WYŻSZA? | Mehmet mówi to spokojnie, nie rozpacza: – Co by to dało? Na kismet nie ma rady.

Kismet, czyli przeznaczenie. Po 6 lutego 2023 r. to słowo słychać było w Turcji często. Na ustach polityków rządzącej od przeszło 20 lat Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) oraz prezydenta Erdoǧana nie dziwiło. W kraju, gdzie nieszczęścia od wieków przypisuje się losowi, zaniedbania łatwo zrzucić na siłę wyższą. Inaczej politycy opozycji i wielu Turków: powtarzali, że to nie przeznaczenie zabiło 50 tys. ludzi, lecz złe budownictwo i polityczne układy, sprawiające, iż urzędnicy przymykali oczy na omijanie przepisów. A rząd, także dla zyskania paru wyborczych punktów, legalizował to, ogłaszając tzw. amnestie budowlane.

Abolicje takie, kiedyś mające dotyczyć domów wzniesionych bez zezwoleń nawet dekady temu, zaczęto bowiem wykorzystywać do legalizacji nowych osiedli. Bywało, że ich twórcy z góry nie przestrzegali restrykcyjnych przepisów budowlanych, przyjętych po niszczycielskim trzęsieniu z 1999 r. Pelin Giritlioǧlu, szefowa stambulskiego Związku Izb Inżynierów, po 6 lutego 2023 r. szacowała, że w rejonie trzęsienia takie amnestie objęły nawet 75 tys. budynków.

Dom, w którym mieszkał syn Mehmeta, postawiono legalnie, ale i tak się zawalił. Sąsiednie przetrwały. – Jednak kismet – upiera się mężczyzna. – Wola boska.

Na szczęście nie stracił wszystkiego. Żyją wnuki: 8-latek i 6-latka. Ich łóżka stały przy oknie, w pokoju od ulicy. Wydobyto ich spod gruzów. Dziś mieszkają z dziadkami. Mehmet wrócił do pracy, bo choć sieroty dostają rządowe wsparcie, pieniędzy w domu brakuje.

Widzi, że wnuki cierpią po stracie. Zauważył też, że ostatnio są bardziej wymagające: chcą zabawek i ubrań, o co wcześniej nie prosiły rodziców. Jakby wiedziały, że dziadkowie będą chcieli przychylić im nieba. Tak więc Mehmet znów jeździ taksówką. Tyle że pracy jest mało. Wielu ludzi opuściło miasto, turyści nie przyjeżdżają.

„STARAM SIĘ ŻYĆ DALEJ” | – Płaczemy, tylko tak w środku – mówi Elen Deran. Poznajemy się, gdy przystaję przy sklepie z biżuterią, gdzie Elen jest sprzedawczynią. – Może czegoś się napijesz? – zagaduje tureckim zwyczajem.

Sklepy, które przetrwały kataklizm, otwarto na powrót szybko. Tragedia tragedią, a żyć trzeba. I kupować ubrania. I złoto, bo przecież ludzie nie przestali brać ślubów, a w Turcji z tej okazji wręcza się złotą biżuterię i monety. Przychodzą też ci – zanim Elen zrobi kawę, obsłuży dwie takie osoby – którzy chcą spieniężyć swoje złote oszczędności. Naręcza łańcuszków lądują na jubilerskiej wadze, Elen zlicza ich wagę i płaci w gotówce.

– Nic nikomu nie przyjdzie z tego, że będę się rozklejać. Staram się żyć dalej, nie rozdrapywać ran – mówi Elen. Ona została sama, nie przeżył nikt z najbliższej rodziny. Do dziś, gdy słyszy na ulicy głośniejszy dźwięk, choćby śmieciarki, serce skacze jej do gardła.

– Mnie też – mówi Helga Terbiyeli, dziennikarka „İskenderun Gazetesi”. Wraz z mężem i dwiema córkami mieszkają na siódmym piętrze. Budynek przetrwał. Z tamtego poranka, gdy zaczęło się trzęsienie, pamięta, że ich blok najpierw zaczął podskakiwać, wydając dziwne dźwięki: – Potem przestał i myśleliśmy, że już po wszystkim. Ale zaczęło się falowanie, blok trząsł się w prawo i lewo, jakby był z klocków, a nie z betonu.

NAMIOTY PRZY KOŚCIELE | Zatem także Helga źle znosi głośne dźwięki. A o te nietrudno, trwa wyburzanie uszkodzonych budynków. Spacerując dowolną ulicą, co kilkadziesiąt metrów trafiamy na szkielety budowli. W tej obok dziurawego krzesła zawaliła się jedna ściana, ale reszta stoi i zdradza, jak żyli tu ludzie: na drewnianym stole z pierwszego piętra od miesięcy leży fioletowy obrus i kilka białych talerzy, na których ktoś miał zjeść śniadanie.

Przybysze patrzą na to z niedowierzaniem, miejscowi przestali już zwracać uwagę. Omijają miejsca rozbiórek, umiejętnie skaczą po gruzie i nic sobie nie robią z betonu, który zwisa nad chodnikiem na wygiętych drutach. Nikt już nie bawi się w zabezpieczanie takich miejsc. Z rzadka widać biało-czerwoną taśmę, a czerwone naklejki Aǧır Hasarlı (ciężkie uszkodzenia) z urzędową pieczątką wtopiły się w krajobraz.

– U nas nie jest jeszcze tak źle – uważa przedsiębiorca Ibrahim Açikgöz, gdy pokazuje zniszczenia w tutejszym kościele. Jego kościele, bo Açikgöz jest prawosławny. Nie są wielkie: dwie pęknięte ściany, trochę ukruszonego tynku.

W przykościelnym ogrodzie wciąż stoją namioty. – Nasi bracia i siostry, którzy stracili domy, mieszkali tu zaraz po trzęsieniu. Zostawiliśmy je, bo nigdy nie wiadomo – Açikgöz mówi, że także ci, których domy się nie zawaliły, początkowo woleli żyć w namiotach. Nikt nie był pewien dnia ani godziny, spodziewano się, że nastąpią wstrząsy wtórne. I nastąpiły. Stacja TRT podała niedawno, że w całym roku 2023 w Turcji ziemia trzęsła się 74 tys. razy. Tu, gdzie jesteśmy, były 3363 wstrząsy.

– İskenderun ucierpiało, ale Hatay... – Ibrahim urywa. Twierdzi, że tego nie da się opisać, że nikt, kto nie widział miasta zniszczonego w 70 procentach, tego nie pojmie.

Ibrahim instruuje, jak dostać się do Hatay, stolicy prowincji. Ale wcześniej zabiera mnie do jednego z kilku powstałych na przedmieściach İskenderun kontenerowych miasteczek, dokąd przenieśli się z namiotów ci, co stracili dach nad głową. Nie ma tu tłumów, niektórzy są w pracy, dzieci w szkole (także w kontenerach). Wieszające pranie kobiety nie są rozmowne. – Możemy tak mieszkać przez rok. Przez tyle czasu państwo nas utrzymuje. Nie wiemy, co będzie dalej – słyszę od jednej.

PERŁA TURECKIEGO POŁUDNIA | Bus do Hatay (oficjalna nazwa miasta to dziś Antakya, a ta wcześniejsza, historyczna – Antiochia; ale Turcy zwyczajowo mówią Hatay). Kręta górska droga biegnie przez wsie i miasteczka. Niektórym nic się nie stało; to budzi nadzieję, że może nie jest tak źle.

Gdy docieramy na przedmieścia, krajobraz się zmienia. Bus podskakuje na spękanym asfalcie, zieleń jest szara od pyłu. O ile miasteczka kontenerowe w İskenderun były małe, tu mijam całe połacie białych kontenerów ustawionych w rzędach.