Msza to nie seryjna produkcja Jezusów do prywatnego użytku

Jak widać prawo prawem, ale życie życiem i to ono weryfikuje wszelkie nasze pomysły na to, jak to życie, również w religijnym wydaniu, ma wyglądać. Dla wspomnianej matki prawem jest serce, cała jej jaźń, dusza – słowem sumienie. Warto pod tym kątem popatrzeć na sprawę przystępowania do Stołu Pańskiego katolików żyjących bez ślubu kościelnego. W ferworze walki o prawdziwość przeistoczenia chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa zapomnieliśmy, że słowa wypowiadane nad darami to nie tylko formuła konsekracyjna, ale przede wszystkim zaproszenie: Wszyscy bierzcie, jedzie i pijcie. Wszyscy.

Msza to nie seryjna produkcja Jezusów po jednym do prywatnego użytku każdego przystępującego do Stołu Pańskiego. Zanim więc zaczniemy się głowić nad tajemnicą konsekracji, transsubstancjacji, itd., warto pamiętać, co jeszcze Jezus powiedział: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata”. „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. I wreszcie: „Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest podobne do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”. Pierwszego Przymierza, ale też Prorocy i Prawo Kościoła dotyczące małżeństwa również. ©