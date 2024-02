„Mój pies nie zdechł, tylko umarł”. Jak przeżywamy żałobę po zwierzętach?

I przypomina rozmowę z młodą kobietą, mieszkanką wsi, która przez kilka tygodni szukała swojego psa. Kobieta wciąż jeździła po okolicy, dopytywała, czy ktokolwiek go widział. Miała kłopoty ze snem, straciła apetyt. Była zdeterminowana, by go odnaleźć. – Opowiadała o najgorszych scenariuszach, jakie przychodziły jej do głowy. Wyobrażała sobie, że pies jest zamknięty i głodzony. Że utknął w miejscu, z którego nie może się wydostać. Po kilku tygodniach znaleziono jego ciało, zmasakrowane. Ktoś zrobił psu krzywdę, a potem go zabił. Od tamtego wydarzenia minęło półtora roku, kobieta przeżywała to wciąż bardzo silnie.

PIERWSZA STRATA I Tematem żałoby zajmuje się także dr Łucja Lange, socjolożka i etnolożka z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Instytutu Dobrej Śmierci. Podkreśla, że utrata zwierząt jest jedną z pierwszych, które, już jako dzieci, przeżywamy.

Lange miała osiem lat, gdy zmarł jej ukochany pies Fakir. – Był ze mną od zawsze. Towarzysz zabaw, opiekun, przyjaciel. Uczył mnie chodzić – mówi.

Po kilku miesiącach leczenia rodzice Lange musieli zdecydować o eutanazji. Pojechali z Fakirem do weterynarza, wrócili sami. Łucja rozchorowała się, przez kolejne dwa tygodnie nie mogła wyjść z łóżka. Gdy jej przedłużający się smutek dostrzegały sąsiadki, mówiły: „Nie przesadzaj, twój pies zdechł, rodzice sprawią ci drugiego”. „Mój pies nie zdechł, tylko umarł” – poprawiała je. Kiedy zwracały jej uwagę, że nie ma racji, mówiła: „Zdychają wrogowie. I wredne sąsiadki”. Gdy przyszły do jej mamy ze skargą, usłyszały, że zwierzęta nie zdychają, tylko umierają. I już nie wróciły do tematu.

„Fakir nie żyje, ale spotkam go w niebie” – ta myśl Lange wtedy pomogła. Była właśnie w drugiej klasie podstawówki, przygotowywała się do pierwszej komunii. Na jednej z katechez, organizowanych wtedy jeszcze w kościele, pojawił się temat zmarłych. Wśród bliskich zmarłych wymieniła psa Fakira. Katechetka poprawiła ją od razu, że psy nie mają duszy i nie idą do nieba. Łucja upierała się, że Fakir miał duszę, a poza tym był stworzeniem bożym, więc na pewno poszedł do nieba. Katechetka poprosiła o wsparcie księdza. Gdy Łucja nie ustępowała, wezwano do kościoła mamę. I znów: mama przyznała, że jeśli jej dziecku pomaga myśl, że spotka psa w niebie, to wolałaby, żeby nikt jej nie zakazywał tak myśleć. Poza tym ma prawo tak rozumieć Biblię. Po komunii Łucja powiedziała rodzicom, że nie chce więcej chodzić ani na religię, ani do kościoła.

– Opowiadam tę historię, bo to była moja pierwsza poważna utrata. Jako osoba nieneurotypowa nawiązuję bliższe relacje ze zwierzętami niż z ludźmi. O stratach zwierzęcych wciąż mało opowiadamy innym, bo ludzie nie zawsze chcą o nich słuchać, uznając je za mniej ważne. Zmienia się jednak język, dzisiaj już coraz rzadziej słyszymy, że zwierzę „zdechło” – mówi. – Na jednym z ostatnich kręgów ktoś powiedział, że „pies nie jest zepsutą lodówą, nie wymienia się go na nowego”. Kiedy prowadziłam wywiady do moich badań, podobne sugestie pojawiały się także w kontekście utraty dziecka, partnera lub partnerki: „będziecie mieć kolejne” albo: „poznasz kogoś nowego”. Tylko w przypadku śmierci rodziców nie doznajemy tego typu okaleczeń, bo przecież takie zdania tym właśnie są.