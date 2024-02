Radek Rak: jak przygotować się na eutanazję zwierzęcia

Po pół roku pracy tam straciłem wiarę w ludzi.

Nigdy nie zapomnę też dwóch kobiet i ich kota, którego jedna z nich przypadkowo potrąciła samochodem. Gdy dowiedziały się, że kot jest połamany, dosłownie rzuciły nim we mnie i wyszły. Kota udało się poskładać, a po trzymiesięcznej rehabilitacji znaleźć mu nowy i na pewno lepszy dom. Przewspaniały był ten kot, bardzo go polubiłem.

Przypuszczałeś, że tak jest w tym zawodzie?

Studia weterynaryjne, poza tym, że dobrze poznajemy biologię zwierząt, polegają głównie na opanowywaniu ciągle zmieniających się dyrektyw. Przez sześć lat uczymy się nie tylko, jak być lekarzem klinicystą, ale też urzędnikiem państwowym i osobą odpowiedzialną za badanie żywności. A to przecież zupełnie różne profesje, zazębiające się bardzo luźno albo wcale. A zaliczyć przecież trzeba wszystko. Więc się zalicza, próbuje na własną rękę różnych wolontariatów, ale przede wszystkim chodzi o zdobycie prawa do wykonywania zawodu. Potem, w bardzo szybkim tempie, trzeba się wszystkiego nauczyć.

Porzucanie zwierząt, złe traktowanie, jest czymś, na co nie da się przygotować. I o czym się nie mówi na wykładach. A przypadków porzucania zwierząt w gabinetach jest dużo. Zdarza się, że opiekun, który dowiaduje się, ile będzie kosztowała eutanazja, po prostu wychodzi bez słowa, zostawiając nam zwierzę.

Co wtedy?

Jeśli jest szansa na to, że zwierzę będzie żyło i nie cierpiało, szukamy mu nowego domu, nierzadko sami bierzemy je pod opiekę. Przychodnie mają zwykle zaprzyjaźnione fundacje, do których mogą zgłosić się w takiej sytuacji. Z drugiej strony lepiej, żeby właściciel porzucił zwierzę w gabinecie, niż gdyby miał je zostawić na ulicy, tuż po wyjściu od nas, a wiem, że i tak się zdarzało.

Wielu rzeczy musiałem nauczyć się sam, np. tego, jak rozmawiać z opiekunami. Rozmowy o chorobie zwierzęcia albo o tym, jak będzie przebiegała eutanazja, potrafią trwać i godzinę. Zdarza się, że samo słowo „eutanazja” jest przyjmowane z emocjami. Jedna z moich klientek powiedziała, że nie chce „żadnej eutanazji”, tylko chce „uśpić swojego psa”. Dobrze, szanuję, nie używałem tego określenia w jej obecności, ale gdy sporządzałem dokumentację po zabiegu i tak musiałem zapisać, że przeprowadziliśmy eutanazję, bo tak nazywa się ten zabieg.

Jak przebiega eutanazja?

Pacjent powinien przyjść z pustym żołądkiem, bo leki podawane w czasie eutanazji to te same leki, których używa się przy wprowadzeniu w znieczulenie przed operacją. Nie ma co fundować zwierzęciu w ostatnich chwilach wymiotów i nudności. Powinien być co najmniej sześć godzin bez jedzenia i dwie lub trzy bez picia. Może oczywiście więcej.

Pierwszy etap eutanazji polega na premedykacji, czyli głębokim uspokojeniu, redukcji stresu, częściowo też na ograniczeniu świadomości i zniesieniu bólu. Lek podawany jest domięśniowo lub do wenflonu i ukłucie to jedyny moment, kiedy zwierzę może poczuć ból. Wtedy może pojawić się pobudzenie, dyszenie, ale na krótko. Później podaje się kolejny lek, który znieczula głęboko, wyłączając świadomość i czucie bólu.