List wielkopostny. Chciałbym przygarnąć wszystkich kiedykolwiek mi bliskich

Znaków można nie zauważać, można je umyślnie lub mimo woli pomijać, nie brać pod uwagę. Ich właściwością jest jednak to, że kto zwraca na nie uwagę, ten zaczyna je coraz lepiej dostrzegać. Oczywiście, można się pomylić, za znak wziąć coś, co nim nie jest. A nawet coś, co nie jest w ogóle niczym, tylko złudzeniem.

Kiedyś w zimowy dzień wypłynęliśmy ze Zbyszkiem na jezioro. Mój przyjaciel znakomicie pływał, ja ledwo co. Byliśmy ciepło ubrani, mieliśmy solidne buty na nogach. I kajak się przewrócił. Nie było to daleko od brzegu, ale też nie za blisko. Usiłowałem płynąć, może nie usiłowałem? – nie pamiętam. Pamiętam za to, że zacząłem tonąć. Ubranie przesiąknięte wodą, zimno, woda. Ocknąłem się na brzegu. Wyciągnął mnie Zbyszek. Wrócił po mnie do wody, dopłynął do mnie i uratował. Brzeg bezludny, wicher. Z drugiego, zamieszkałego brzegu ktoś nas widział, ktoś wsiadł do łodzi, przypłynął, zabrał nas, odstawił do domu. To było dawno, jeszcze przed maturą, ale pamiętam jak dziś. Wiem, że wróciłem jakby z innego świata. A przecież żadnych głębszych myśli nie miałem, nawet ta, że życie nagle tak marnie się kończy, nie była jakoś szczególnie głęboka.