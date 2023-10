Błogosławieństwa par homoseksualnych. Konserwatywni hierarchowie próbują zdemaskować „herezję” papieża

„Dubia” pięciu kardynałów – a zwłaszcza to, jak zostały przez nich przeformułowane w reakcji na papieską odpowiedź – pokazują, że autorzy pytań nie pytają szczerze. Szczere zadanie pytania zakłada bowiem, że jeszcze nie zna się na nie ostatecznej odpowiedzi. Owszem, można mieć w świadomości jakiś jej zarys – ale na tyle niejasny, iż wymagający nadal badania tego, o co się pyta. Autorzy „dubiów” formułują je w sposób, który wyraźnie sugeruje: „My znamy prawdziwą odpowiedź. Pytamy właściwie po to, żeby zobaczyć, czy papież – do którego kierujemy pytania – podziela nasze zdanie na temat, którego pytania dotyczą. A jeśli go nie podziela – to on się myli”.

Można zrozumieć potrzebę, która ujawnia się w kardynalskich „dubiach”. To potrzeba jasnej, pewnej wiedzy w kwestiach fundamentalnych dla ludzkiej egzystencji. Tym niemniej trudno się rozmawia z osobami, które już „wiedzą” i domagają się od rozmówcy, by po prostu przyjął za prawdę ich własne zdanie. Tym trudniej, jeśli owa „wiedza” ma charakter osądu i wykluczenia, egzystencjalnie bolesnego dla osób, które zupełnie inaczej doświadczają świata (np. dla tych, którzy kochają osoby tej samej płci i tworzą z nimi trwałe i przynoszące szczęście związki) i dla których brak zmiany w kościelnym nauczaniu i praktyce byłby równie trudny do przyjęcia, jak dla tych pierwszych – taka zmiana. Czy możliwa jest postać Kościoła, w której miejsce znaleźliby i jedni, i drudzy?