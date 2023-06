Proroków można przeoczyć. Brat Albert, jakiego nie znałem

Zawsze mi się wydawało, że dużo o nim wiem. Ale teraz, po lekturze książki „Brat Albert. Biografia” Natalii Budzyńskiej, zdałem sobie sprawę, że moja wiedza była zawężona, bardzo niekompletna. Nie miałem pojęcia o znaczeniu czasu przed przełomem w życiu Adama Chmielowskiego. Nie wiedziałem, że tak długo (przeszło rok) przechodził przez dziwną chorobę, z której wyszedł nagle. I to chyba nie w wyniku leczenia, jako że to, przez co przechodził, nie było procesem dojrzewania do decyzji, która miała zdecydować o ostatecznym wyborze sposobu życia.

Byłem zawsze przekonany, że brat Albert całkowicie wtedy porzucił swoje zainteresowania malarskie. Tymczasem ich nie porzucił, lecz pozwolił, by na pierwszy plan weszły inne, religijne i po prostu ludzkie: troska o ludzi, którym całkowicie poświęcił swoje życie. Ale nie znaczy to, że malarstwo przestało go wręcz pasjonować. Odeszło tylko z...