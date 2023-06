Przepis na dobre życie według ks. Adama Bonieckiego

Jeśli pytasz o mój optymizm czy brak zgorzknienia, to myślę, że jednym ze źródeł jest nieustanna praca z ludźmi. Nie zamknąłem się w celi, nie zacząłem narzekać na charaktery ludzkie, na grzeszność i marność żywota”. Kilku­godzinne spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, które można sobie zapewnić dzięki jego najnowszej książce, to istotnie „Oddech dla duszy”. Pozwala ona nie tylko zrozumieć jego spojrzenie na Kościół czy Polskę; najcenniejsze jest to, że ten wybór tekstów (w tym niepublikowanych) pokazuje, w jaki sposób autor patrzy na świat.

Co ks. Boniecki dostrzega w ludziach i co zapamiętuje na ich temat? Na przykład że „Tischner był człowiekiem, który nawet przez samą swoją obecność, a jeśli było trzeba, przez rozmowy rozładowywał napięcie i przywracał proporcje różnym sprawom. I robił to znakomicie”. Annę Turowiczową – żonę Jerzego Turowicza – ks. Adam spytał kiedyś, dlaczego...