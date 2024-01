Zbiórka WOŚP na „płuca po pandemii”

A czy płuca dzieci są w jakiś szczególny sposób zagrożone?

Już po ustaniu pandemii obserwowaliśmy falę poważnych infekcji płuc u dzieci, m.in. wirusem RSV, ciężkich i powikłanych zapaleń płuc. Ostatni sezon infekcyjny był najcięższym, jaki w ogóle pamiętam. Mówimy o tzw. długu immunologicznym, który przyjdzie nam spłacić zwiększoną liczbą cięższych zachorowań. Podczas izolacji nie nabywaliśmy corocznej odporności na wirusy sezonowe. Potem nastąpiło wyrównanie w postaci zwiększonej liczby zakażeń. Te, które w normalnych warunkach rozłożyłyby się na 2-3 sezony, skumulowały się w jednym. Drugi problem to dług zdrowotny – zaniedbania spowodowane utrudnionym dostępem do pomocy medycznej. Nadal widzimy dzieci, które trafiają do ośrodków pulmonologicznych w zaawansowanych stadiach nierozpoznanych wcześniej chorób, takich jak gruźlica, choroby śródmiąższowe czy mukowiscydoza.

Dr hab. Wojciech Feleszko jest pediatrą, immunologiem i pulmonologiem.