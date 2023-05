Kraków na wojnie z alkoholem. Czy nocna prohibicja ma sens?

Krakowscy radni postanowili ograniczyć spożycie alkoholu w mieście. Od 1 lipca sklepy i stacje benzynowe nie będą mogły go sprzedawać od północy do 5.30 rano. To odpowiedź na prośby mieszkańców, którzy mają dość hałasów i bójek pod sklepami, zwłaszcza w turystycznej części miasta. Wcześniejsze doświadczenia Olsztyna i Zakopanego, a także Katowic, Poznania i Wrocławia (te trzy miasta zakazały nocnej sprzedaży tylko w centrum) – są pozytywne. Wszędzie jest spokojniej i bezpieczniej, a jeśli ktoś musi się napić, może wybrać się do nocnego pubu.

