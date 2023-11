Piłkarz, który został prezydentem. George Weah stracił władzę w Liberii

Nigdy też nie zapomniał o swoich korzeniach. Nie tylko grał dla słabiutkiej drużyny narodowej, ale z własnej kieszeni płacił kolegom z drużyny za bilety i hotele. Niewiele brakowało, a dokonałby najprawdziwszego cudu, bo kierowana przez niego drużyna (był w niej graczem, trenerem i sponsorem) była o krok od awansu do finałowego turnieju o piłkarskie mistrzostwo świata, rozgrywanego w Japonii i Korei Południowej. Na dwa mecze przed zakończeniem eliminacji Liberia sensacyjnie prowadziła w swojej grupie, choć za przeciwników miała uchodzące za najlepsze w Afryce drużyny Nigerii i Ghany. Żeby zakwalifikować się na pierwszy mundial w historii, wystarczyło wygrać z Ghaną na własnym boisku i ze słabeuszami z Sierra Leone na wyjeździe. Liberia przegrała mecz z Ghaną 1-2 i na turniej do Japonii i Korei pojechała ostatecznie Nigeria.

Kiedy skończyła się wojna, a w 2005 roku urządzono wybory, Weah, bohater ludowy, dał się przekonać, że warto spróbować sił w polityce.

Pierwsza przegrana

W tamtych wyborach mało kto dawał mu szanse. Choć ulica wynosiła go pod niebiosa, nie miał żadnego doświadczenia w politycznych intrygach. Rywale wyśmiewali się z jego nieokrzesania, wytykali brak wykształcenia (rzucił szkołę po podstawówce). Mówili, że jedyne, co potrafi, to kopać celnie piłkę, ale nawet mistrzostwo w tej sztuce nie wystarczy, by rządzić krajem. A jednak wygrał pierwszą rundę wyborów, zdobywając prawie 40 proc. głosów. Dopiero w dogrywce pokonała go pani Ellen Sirleaf-Johnson i została pierwszą w Afryce kobietą wybraną na prezydencki urząd. Odkąd skończyła się wojna, żadne prezydenckie wybory w Liberii nie skończyły się zresztą na pierwszej turze. W 2011 roku ponownie zwyciężyła Sirleaf-Johnson, zaczynając drugą i ostatnią kadencję.

Kiedy w 2017 roku złożyła prezydenturę, George Weah ponownie wkroczył na boisko. Przejęty krytyką, zrobił wcześniej maturę, a nawet zdobył dyplom akademicki. Pierwszą rundę znów wygrał, ale tym razem nie zdobył nawet 40 proc. głosów. Znów ogłoszono dogrywkę, w której zmierzył się z dotychczasowym wiceprezydentem Josephem Boakaiem. Tym razem wygrał, i to zdecydowanie (61,5 proc. do 38,5 proc.), i został prezydentem kraju.

Druga przegrana

Stając w październiku do walki o reelekcję wierzył, że wygra. Pierwszą kadencję zepsuła mu epidemia Covid, która po epidemii Eboli za prezydentury pani Sirleaf-Johnson jeszcze bardziej spowolniła powojenną odbudowę kraju. Sprawy pogorszyła drożyzna, zwłaszcza paliw i żywności, wywołana najazdem Rosji na Ukrainę. Rządził, jak umiał. „Raczej, jak nie umiał” – szydzili jego przeciwnicy. Ale nawet oni przyznawali, że przynajmniej się starał.

Weah, dobiegający powoli do sześćdziesiątki, wierzył jednak, że wciąż ma kredyt zaufania i dług wdzięczności u rodaków, i nie wyobrażał sobie, by mógł przegrać z prawie 80-letnim Boakaiem. Tłumaczył rodakom, że potrzebuje więcej czasu, by spełnić obietnice złożone, gdy ubiegał się o pierwszą kadencję. Boakai powtarzał zaś, że zgłosił się do wyborów głównie po to, by Weah takiej szansy nie dostał, a Liberia mogła zakończyć rządy marnego władcy.