Konfederacja nie poniosła klęski. Podwaja niemal swoją reprezentację w Sejmie

– Na pewno jest to moja olbrzymia osobista porażka. Do tej pory wiele razy dostawałem takie pytanie, co było moją największą porażką w życiu, i zawsze odpowiadałem, że to przede mną. Być może wreszcie doczekałem się swojej największej porażki w życiu – powiedział w poniedziałek na antenie Radia Zet jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen.

W ten sposób skomentował wynik swojego ugrupowania w wyborach. W tamtym momencie znał tylko sondaż exit poll i cząstkowe wyniki z kilkunastu procent komisji, nie sądzę jednak, by od tego czasu zmienił zdanie. Podobnie jak inni politycy Konfederacji, którzy nie ukrywają, że spodziewali się znacznie większego poparcia.

Pierwszą ofiarą rozliczeń może paść… Janusz Korwin-Mikke (Nowa Nadzieja – Konfederacja to partia składająca się z trzech mniejszych). Jej szef sztabu, Witold Tumanowicz (Ruch Narodowy), zarzuca mu sabotowanie kampanii na ostatniej prostej i chce, by zajął się nim sąd partyjny. W najgorszym (dla Korwina) przypadku może go nawet wykluczyć z ugrupowania. Chodzi m.in. o jego wypowiedzi bagatelizujące pedofilię.

Część wyborców mogła uznać, że nie chcą oddawać głosu na partię, której członkiem jest człowiek sugerujący np., że lepiej, by kilkadziesiąt dzieci padło ofiarą drapieżców seksualnych, niż żeby wszystkie dzieci straciły ufność do dorosłych.

Gdzie ta klęska?

Jednak grobowy nastrój w szeregach Konfederacji zaskakuje. Partia Krzysztofa Bosaka zdobyła w tegorocznej elekcji prawie 300 tys. głosów więcej niż cztery lata temu. Ze względu na olbrzymi skok frekwencji przełożyło się to „jedynie” na wzrost poparcia o 0,37 punktu procentowego. Jednocześnie powiększa swój stan posiadania w Sejmie. Do tej pory partia miała 11 posłów. Teraz będzie miała ich 18. To oznacza prawie podwojenie reprezentacji i zmianę jej statusu w izbie niższej parlamentu z koła na klub.

Ponadto radością może napawać konfederatów to, że Janusz Korwin-Mikke nie dostał się do Sejmu. Na liście w wianuszku podwarszawskim startował z pierwszego miejsca, jednak przeskoczyła go nie tylko Karina Bosak (żona Krzysztofa), która ze względu na ciążę ograniczyła kampanię, ale także jego własny kolega partyjny z Nowej Nadziei, Jacek Wilk, startujący z trzeciego miejsca.