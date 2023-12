Katolicy z Izraela: pozostaniemy pomostem między religiami i narodami, ale teraz dajcie nam przeżyć żałobę i gniew

Faktem jest, że wojna spolaryzowała społeczeństwo, ale ci, którzy od zawsze mówili językiem pokoju, pozostali po tej samej stronie. Znamienne, że niektórzy ludzie z kibuców, którzy ocaleli z masakry Hamasu 7 października – osoby, które były zaangażowane w proces pokojowy na niskim szczeblu (spotkania, wspólna praca, sztuka) – wciąż mówią takim językiem jak przed zamachem. Choć przeżyli potężny cios, a pierwszą ich reakcją był szok, wściekłość i gniew. Myślę, że to samo można powiedzieć o naszych wspólnotach.

Ale nie brakuje w nich również przybyszów z zewnątrz. Także ze świata Zachodu – tego, w którym dominuje etyka nadstawiania drugiego policzka, a nie „oko za oko, ząb za ząb”, jak u nas na Bliskim Wschodzie. Często odnoszę wrażenie, że to czynnik uniemożliwiający im pełne zrozumienie, co tak naprawdę się tutaj dzieje.

To prawda. W Izraelu mieszka wielu zakonników czy zakonnic z całego świata, szczególnie Europejczyków, którzy od początku narzucili narrację: rozumiemy, że był zamach, że jest wojna, ale jako chrześcijanie musicie natychmiast wybaczyć i walczyć dalej o prawa Palestyńczyków. Mnie to strasznie denerwuje, bo z jednej strony modlisz się codziennie słowami: „i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, ale z drugiej strony masz normalne ludzkie uczucia. Jesteś oszołomiony całym tym złem, które po prostu przyszło w jednej chwili i zmieniło cię na zawsze. Prawda jest taka, że mamy w sobie różne uczucia, mamy gniew, a przede wszystkim żałobę i żal. I trzeba nam czasu. To nie jest tak, że automatycznie, z racji bycia chrześcijaninem, dostaniesz łaskę, by potrafić wybaczyć. Bo to jest łaska, dar, ludzkimi siłami jest bardzo ciężko wybaczyć: trzeba się o to modlić.

Dlatego buntowałem się przeciwko takim chłodnym reakcjom zaraz po zamachu Hamasu. Wiadomo, że pracujemy nad tym, żeby poczucie krzywdy nie zmieniło się w jakąś krwawą żądzę zemsty, w ślepotę na cierpienie innych. Ale ten moment na skupienie się na własnych uczuciach był nam potrzebny i może ciągle jeszcze jest.

Wielu w Europie już w chwilę po zamachu i pierwszej odpowiedzi militarnej Izraela ogłosiło, że oto ofiara stała się katem. Tak orzekli ludzie zgromadzeni na placach największych zachodnich miast, tak orzekły media społecznościowe.

Nie do końca się zgadzam z taką obserwacją. Mam bardzo dobre doświadczenie z ostatniej podróży zagranicznej, już po zamachu. Byłem we Włoszech, występowałem tam jako przedstawiciel kard. Pizzaballi. Znajomi z włoskiej parafii byli bardzo zatroskani o sytuację w Izraelu, bardzo przeżywali zamach. Dla trzech osób z Izraela zorganizowano trzy radiowozy, które nas ochraniały. Być może obawiano się, żeby ktoś nie zakłócił uroczystości, w których braliśmy udział. Ale to nie było potrzebne, nic złego nas nie spotkało. Przeciwnie – otrzymałem dużo wyrazów sympatii.

Wiadomo, że Izrael nie ma szans w tej wojnie informacyjnej – chodzi przecież o obrazy zniszczonych miast, o relacje ludzi, którzy opowiadają o śmierci bliskich, o liczby zabitych. Możemy dyskutować nad szczegółami operacji wojskowej, granicami obrony koniecznej, ale wydaje mi się, że to są sprawy dla wojskowych. My musimy patrzeć też na to, że Izrael walczy w tej chwili o życie.

Byliśmy świadkami brutalnej zbrodni na Izraelczykach. W Gazie giną niewinni Palestyńczycy, w tym dzieci. Ziemia spływa krwią i to nie po raz pierwszy. Może już czas przestać ją nazywać „świętą”?

Myślę, że im bardziej coś jest święte i piękne, tym bardziej my, ludzie niedoskonali, nie możemy tego znieść. Podświadomie to niszczymy, brukamy, negujemy. Zabijamy proroków, przeklinamy reformatorów religijnych, nasi święci to są męczennicy. Zbyt duża dawka prawdziwej, czystej świętości jest dla nas nie do zniesienia.

Ziemia Święta jest ofiarą tego. Zauważ, że tu każdy mówi: to jest moja ziemia. A jest taka historia bodajże żydowska, gdzie w końcu ta ziemia nie wytrzymała i powiedziała: to nie ja należę do was, tylko to wy należycie do mnie. To wy jesteście u mnie gośćmi.

Chciałbym, byśmy tak właśnie ją traktowali: to my jesteśmy gośćmi, my musimy zrobić wszystko, by ona pozostała święta. Uświadomić sobie, że wprawdzie Bóg jest wszędzie, ale jakoś sobie szczególnie ten kawałek ziemi upodobał. Trochę bez sensu wciśnięty między trzy kontynenty, ani ładny, ani ciekawy – a jednak Pan Bóg się w nim zakochał. My musimy to uszanować i powiedzieć: zróbmy wszystko, żeby oddać cześć Bogu, który ukochał tę ziemię, więc zachowujmy się. Chodząc po niej, zdejmijmy sandały, tak jak Bóg nakazał Mojżeszowi. A my zakładamy trepy wojskowe, depczemy, palimy, niszczymy, próbujemy zalać krwią. To jest ten paradoks natury ludzkiej.

Odnoszę wrażenie, że często słyszysz to pytanie.

Tak, głównie od ludzi, którzy chcą zaatakować religię, przypisując jej winy za tutejsze konflikty. Mówią, że świat bez religii, bez wiary, byłby mniej brutalny, byłoby w nim mniej wojen.