Po wznowieniu walk w Strefie Gazy cywile już nie mają dokąd uciekać

Ostatniej nocy nie było choćby 10 minut bez huku przelatującego samolotu czy rozbłysku na niebie – mówił 4 grudnia rzecznik UNICEF-u w wiadomości głosowej opublikowanej na platformie X. Po przedłużonym o kilka dni zawieszeniu broni – podczas którego Hamas uwolnił ponad stu zakładników, a z izraelskich więzień wypuszczono ok. 240 Palestyńczyków – wojna wróciła na całego. W Izraelu specjalna komisja medyczna porównuje filmy z rajdu Hamasu 7 października z zeznaniami zwolnionych. Po to, aby już teraz uznać niektórych zakładników za zmarłych i skrócić udręki rodzin, od dwóch miesięcy niepewnych co do ich losu. Nic nie wskazuje na to, aby wojnę ponownie wstrzymano.