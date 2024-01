Były PiS-owski minister zdrowia ma poważne kłopoty

Śledztwo wszczęto w sprawie „czynu niedopuszczalnego”, a nie przeciw komukolwiek – to wstępny etap, na którym śledczy muszą ustalić wszystkie okoliczności. A więc nie tylko to, kto opublikował wrażliwe informacje na temat stanu zdrowia pacjenta (będącego jednocześnie lekarzem), ale też – jak wszedł w ich posiadanie, czy ktoś jeszcze był w to zaangażowany (i oczywiście kto). Lista pytań jest długa, dopiero po skompletowaniu odpowiedzi stanie się jasne, czy i kto w tej sprawie usłyszy zarzuty – i jakie.