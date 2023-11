Znamy nazwiska. To ma być gabinet powrotu do przyszłości

W piątek liderzy nowego większościowego sojuszu – Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń podpisali umowę koalicyjną między swoimi ugrupowaniami. Kilkunastostronicowy dokument zdominowany jest raczej przez słuszne ogólniki, choć nowa koalicja zapowiada jednocześnie konkretne posunięcia: odpolitycznienie spółek skarbu państwa, kultury, nauki, policji i służb, a przede wszystkim mediów publicznych.

Zapowiedziany jest także „rozdział kościoła od państwa”. W najbardziej kontrowersyjnej sprawie aborcji mamy jedynie obietnicę cofnięcia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Drugą część umowy poświęcono rozliczeniom PiS, m.in. zapowiedziane jest pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej winnych „bezprawnej zmiany ustroju państwa”.

Zgrzytem w tym uroczystym dniu było ogłoszenie, że będąca jednym z dwóch – obok Nowej Lewicy – podmiotów klubu parlamentarnego Lewicy Partia Razem ogłosiła, że choć poprze powstający rząd Tuska, to nie wejdzie do niego, bo w umowie koalicyjnej nie zostały spełnione jej najważniejsze postulaty programowe.

Poszło o Zawiszę?

Adrian Zandberg wyjaśniał w Sejmie dziennikarzom, że w umowie koalicyjnej nie znalazły się kluczowe dla Razem punkty, takie jak depenalizacja aborcji, a także gwarancje finansowe przeznaczenia 1 procent PKB na publiczne budownictwo mieszkaniowe, 8 proc. PKB na ochronę zdrowia oraz 3 proc. PKB na badania i rozwój. – Te gwarancje były dla nas kluczowe, by wziąć odpowiedzialność za rządzenie, choć Razem podniesie rękę za nowym rządem, bo potrzebna jest zmiana władzy, by jak najszybciej uzyskać środki europejskie – powiedział.

Była to łyżka dziegciu w miodzie ogólnej zgody wszystkich liderów, stąd inni politycy Lewicy komentowali w nieoficjalnych rozmowach z dziennikarzami, że prawdziwym powodem wolty Razem nie są żadne sprawy programowe, tylko to, że Marcelina Zawisza nie zostanie ministrem zdrowia w nowym rządzie Tuska. Nie wiadomo, czy to prawda, faktem jest jednak, że Razem uczestniczy w ogólnej koalicyjnej układance personalnej – Magdalena Biejat ma zostać wicemarszałkiem Senatu i przedstawicielką Lewicy w prezydium drugiej izby.