Kacper. Chłopiec z zespołem Downa, któremu wiceprezydent Gdyni zmienił przyszłość na lepszą

Po trzecie, zaufania rodziców zastępczych do urzędników. – Owszem, Beata Potocka jest niezwykła – mówi Anna Krawczak. – Ale żeby takie osoby mogły działać, muszą mieć warunki. I nie chodzi wyłącznie o pieniądze, które w wielu samorządach nie wystarczają rodzicom zastępczym na przeżycie. Jedna rodzina będzie potrzebować dużego domu w centrum miasta, ktoś inny opieki wytchnieniowej, bo ma w domu niemowlaki, ktoś kolejny pomocy w pracach gospodarskich, a ktoś jeszcze inny „tylko” psychologa i fizjoterapii. I albo urzędnicy, jak w Gdyni i kilku innych miejscach, to rozumieją, albo nie. W tym drugim przypadku zarządzają pieczą zastępczą jak paletami w magazynie sklepowym.

– A co do złości, to mam kilka pytań – puentuje Krawczak. – Skoro w Gdyni się da, to dlaczego ci ludzie nie zostali nigdy zaproszeni do tworzenia ogólnopolskiej strategii? Dlaczego nikt ich nie spytał: jak znaleźli odpowiednią liczbę rodzin zastępczych? W innych miastach też są urzędnicy, którzy w porywie serca mogliby powiedzieć: „Po moim trupie”. Tylko na tym zdaniu mogłoby się skończyć, bo potem dla tego dziecka mogłaby się nie znaleźć rodzina.

Odsłona czwarta, czyli przejście

Wakacje 2023 r. Beata Potocka stawia, m.in. po konsultacji z psychiatrą dziecięcym, warunek: przejście Kacpra musi być stopniowe i muszą w nim uczestniczyć wszyscy bliscy mu ludzie. – To ważny moment tej historii: warunek, by zmiana w życiu dziecka była zauważona. My sobie możemy mówić, że placówki są złe dla dzieci, bo są złe, ale dla Kacpra ta placówka to był jedyny znany dom – opowiada Anna Krawczak, która opracowuje i prowadzi wraz z Beatą Potocką szkolenia dotyczące przechodzenia dzieci z placówek do rodzin.

Punkt pierwszy: spotkanie Kacpra i Beaty w „Korczaku”. Jeszcze nie we dwoje – poza nimi dwojgiem jest też pracownik placówki. Później kolejne – już sam na sam.

Krok następny: Beata i Kacper zataczają kręgi. On śpi w „Korczaku”, ona zabiera go na spacery. Najpierw wokół placówki – po znanych alejkach. Później w nieodległym parku Oliwskim: też znanymi alejkami i wśród miejsc, które Kacper kojarzy (np. zabytkowa palmiarnia).

Etap kolejny: nowe miejsce. – Kręgielnia – mówi Beata Potocka. – Sam Kacper ją zaproponował, i było to nasze pierwsze wyjście poza jego strefę komfortu.

Następny: „symboliczne zasiedlanie”. W domu Beaty Potockiej powstaje pokój Kacpra, do którego jednak chłopiec na razie nie trafia. Za to dostaje jego kolejne fotografie, także z kupionymi specjalnie na tę okazję zabawkami – jego zabawkami. I zdjęcia z innych części domu, a na nich córki Beaty i plączący się wśród nich mały pies – grzywacz chiński.

Kolejny: Kacper odwiedza dom Beaty, wpierw w towarzystwie opiekunki z „Korczaka”. Później bez opiekunki. Z zabawką, którą zostawia w nowym domu. Bez zabawki.

– Wszystko to trwało kilka miesięcy, w międzyczasie odbył się rytuał rozstania z paniami z „Korczaka” – wspomina Beata Potocka.

Wreszcie etap ostatni, trwający nadal, który skończy się w okolicach letnich wakacji 2024 r. – powolne rozstawanie się z internatem, w którym Kacper śpi teraz zwykle cztery noce w tygodniu (w domu trzy).

– To, że ten plan przejścia przyjęła Beata, to żadna sensacja – podsumowuje Anna Krawczak. – Ważniejsze, że usankcjonowały je urzędy i instytucje. I to jest duża sprawa: pokazuje, że w Polsce możliwe jest zobaczenie dziecka i jego perspektywy.

Beata Potocka: – Gdy to wszystko już się wydarzyło, przyszedł do mnie wiceprezydent z żoną. Cóż mogę panu powiedzieć… Tak, to była duża chwila.

Syn

Środek stycznia, dom Beaty Potockiej.

– Proszę się przygotować na bodźce, dużo bodźców. Osoby, które nas odwiedzają, zwykle są zadowolone, ale mówią też potem, że były zmęczone – znaczenie tych zdań poznam w ciągu najbliższych godzin.

Agnieszka wróci ze szkoły z płaczem, który Beata będzie koiła kilkunastoma sesjami przytulania. Kacper wpadnie z drewnianą deseczką, na której narysował choinkę, i wręczy ją Beacie, domagając się recenzji. Jego kolejne pantomimy (jak ta z basenem) będą coraz donośniejsze. Beata przeczyta w dzienniczku, że wkrótce ma – na potrzeby szkolnej zabawy – przebrać swoje cztery chodzące do tej samej placówki dzieci w cztery różne owoce, i będzie z tego sporo śmiechu. A w czasie obiadu przeleci nad naszymi głowami plastikowa butelka i metalowy sztuciec – pokłosie dwóch nieporozumień.

– O Beacie? W kilku zdaniach? – pyta Anna Krawczak, gdy proszę o krótki rys matki Kacpra, którą dobrze zna zawodowo. – Ciężko będzie nielaurkowo, bo poza tym, że żywi się żelkami i kupuje ciągle nowe torebki, to ciężko mi na nią coś znaleźć. Beata to przykład, jak specjalistyczne kompetencje przenikają się z rolą matki. Beata to przykład, że rodzic zastępczy nie jest odlewany z formy podczas szkolenia. On wtedy podejmuje tylko decyzję, że chce być do końca dla dzieci, ale później musi być gotowy na wielki samorozwój. Beata to klasyczny przykład kogoś, kto robi duże rzeczy, ale nie lubi być nazywany bohaterem z misją. Aha, i jeszcze jedno. Ona nie jest udręczoną matką Polką: wybór, którego dokonała, sprawia jej radość.