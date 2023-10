Infekcje i demencja: kolejne badania sugerują związek

Czy zatem można „zarazić się” demencją? To nieco prowokacyjne pytanie, ale wpływ patogenów na rozwój choroby Alzheimera może okazać się niedoszacowany. Naukowcy z Baylor College of Medicine z Houston wykazali z kolei, że związane z patogenezą alzheimera złogi białka (amyloidu-beta) mogą powstawać nie tylko jako efekt zaburzonego metabolizmu neuronów, ale również w wyniku infekcji powszechnie występującym grzybem Candida albicans. Grzyb ten, choć często stanowi florę fizjologiczną, np. przewodu pokarmowego, może powodować również zakażenia, szczególnie u osób z obniżoną odpornością. Aby dotrzeć do mózgu i pokonać ochronną barierę krew-mózg, C. albicans produkuje enzym, który jednocześnie odpowiada za powstanie złogów amyloidu. Taka infekcja może zatem stanowić jedną z dróg na ciągle rozgałęziającej się mapie etiologii choroby Alzheimera. ©