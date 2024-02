Ich ojcowie stali po dwóch stronach barykady. One wspólnie utworzyły nowy rząd Irlandii Północnej

Ale deklaracje to nie wszystko, tutejsze realia są złożone. Choć wygrała w 2022 r., O’Neill stanęła na czele rządu dopiero teraz, bo blokowała to unionistyczna DUP, protestując tak przeciw wprowadzonym po brexicie regulacjom, które miały dotyczyć m.in. kontroli towarów wwożonych do Belfastu z Wielkiej Brytanii. Przyznajmy, że nie był to pierwszy raz, gdy jedna ze stron blokowała powstanie tu rządu; wcześniej robiła to też Sinn Féin.

Teraz DUP ustąpiła, gdyż uzgodniono zmiany w przepisach i towary przywożone z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej jako do miejsca docelowego będą niemal wyłączone z kontroli. Jednak dwa lata bez rządu sprawiły, iż spiętrzyły się codzienne problemy, np. obiecane i niezrealizowane podwyżki płac. Podczas niedawnego strajku, największego od lat, okazało się, że skoro nie ma rządu, nie ma nikogo, kto mógłby odnieść się do postulatów strajkujących.

O’Neill i Pengelly mają więc długą listę spraw do rozwiązania. Jeśli uda im się sprawnie współpracować – i odłożyć na bok na jakiś czas różnicę zdań w sprawie fundamentalnej, jaką jest status Irlandii Północnej – będzie to nadzieja na przyszłość.