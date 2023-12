Wielka Brytania: o tym, co wykradli politykom hakerzy FSB możemy się nigdy nie dowiedzieć

Zachodnie służby coraz sprawniej śledzą działalność rosyjskich hakerów, ale wciąż są kilka kroków za nimi. Opublikowane na stronie brytyjskiego Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyfrowego (NCSC) szczegóły dotyczące ich śledzenia przypominają biologiczną taksonomię – większość działań cyberszpiegów to zacieranie śladów po sobie. To powód do coraz większego niepokoju: w 2024 r. podczas kampanii prezydenckiej w USA można się spodziewać nasilenia ataków.

Rząd w Londynie utrzymuje, że działalność „Gwiezdnej Zamieci” nie przyniosła krajowi wielkich szkód. Jednak przypomnijmy, że raport brytyjskiego parlamentu z 2019 r. poświęcony bezpieczeństwu cyfrowemu kończył się konkluzją, że tego, które informacje udało się Rosji w ten sposób pozyskać, być może nigdy się nie dowiemy.