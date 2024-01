Gdzie się rozstrzyga przyszłość Kościoła

Nawet gdyby – co, jak piszę niżej, uważam za mało prawdopodobne – w marcu 2024 r. kierownictwo KEP przeszło w ręce hierarchów zupełnie inaczej definiujących priorytety swego działania, to zapewne i tak trudno byłoby im doprowadzić do zmiany składu delegacji na kolejną sesję Synodu w październiku 2024 r. Można zatem domniemywać, że nadal dominujące w Watykanie polskie głosy będą występować w sojuszu z innymi zwolennikami tezy, że ma być tak, jak jest, bo jest tak, jak ma być.

Rzecz jasna, w Synodzie intensywnie uczestniczą także inaczej myślący polscy hierarchowie: kard. Grzegorz Ryś i abp Adrian Galbas. Do tej pory jednak – nawet prezentując sposób myślenia i oceny Synodu całkowicie odmienne od przewodniczącego KEP i jego zastępcy – obaj podkreślali, że nie jest to spojrzenie polemiczne czy konkurencyjne, lecz uzupełniające. Za taki brak szczerości trzeba będzie zapłacić brakiem jasno wypracowanego własnego podejścia i jego publicznym niezrozumieniem.

Idą zmiany?

Optymiści mogą jednak wskazać, że przecież rok 2024 – jak żaden inny – przynosi szansę na wiele pozytywnych zmian w polskim episkopacie, także w jego kierownictwie. Owszem, kończą się w tym roku kadencje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego KEP (w marcu) oraz, uważanego czasem za głównego rozgrywającego, wpływowego sekretarza generalnego (w czerwcu). Dodatkowo i dotychczasowy szef, abp Stanisław Gądecki, i jego zastępca, abp Marek Jędraszewski, osiągają wiek emerytalny i zobowiązani są do złożenia na ręce papieża rezygnacji z pełnionych urzędów.

Ponadto nieoczekiwanie okazało się pod koniec roku 2023, że nowe rozdanie czeka także stolicę. Przedwczesną rezygnację na ręce papieża złożył bowiem metropolita warszawski. Jeśli zostanie ona przyjęta (a myślę, że nie zostałaby złożona, gdyby kard. Kazimierz Nycz nie spodziewał się przychylności Franciszka wobec jego prośby), to nowych arcybiskupów otrzymają w roku 2024 trzy kluczowe polskie miasta: Kraków, Poznań i Warszawa.

Jedna z możliwych interpretacji rezygnacji kard. Nycza widzi zresztą jego decyzję w kluczu polityki eklezjalnej jako próbę wylansowania jego następcy na poważnego kandydata w wyborach przewodniczącego KEP. Gdyby tak było, to jednak te nadzieje łatwo mogą spalić na panewce. Jest bowiem bardzo mało czasu na „kampanię wyborczą”.

Wbrew nadziejom wielu mieszkańców Warszawy i Krakowa nie spodziewam się też, aby gospodarzem domu arcybiskupów w którymś z tych miast został kard. Grzegorz Ryś. Jego związek z Łodzią wydaje się szczery i mocny. Ponadto kto, jak nie dobry historyk Kościoła, którym on jest, lepiej rozumie, że biskupstwo to nie powinna być kariera i awanse z mniejszego do większego miasta, lecz głęboki i trwały związek z diecezją. Moim zdaniem, jeśli kard. Ryś miałby odejść z Łodzi, to raczej wtedy, gdyby otrzymał od papieża poważną propozycję podjęcia znaczącej misji w kurii rzymskiej.

Kim jest kandydat idealny?

Co do wyborów przewodniczącego KEP, najbardziej prawdopodobne wydaje mi się więc, że nie zostanie nim ani ideowy kontynuator linii tercetu Gądecki-Jędraszewski-Miziński (np. abp Andrzej Dzięga ze Szczecina czy abp Wacław Depo z Częstochowy­), ani wyraźny zwolennik opcji bardziej reformatorskiej (np. arcybiskupi Wojciech Polak, Grzegorz Ryś czy Adrian Galbas).

W sytuacji dużego napięcia, o którym mówią znawcy wewnętrznej sytuacji w KEP, „idealnym” kandydatem może okazać się biskup, który stara się nie zajmować wyraźnego stanowiska i nie wadzić nikomu, np. abp Tadeusz Wojda z Gdańska (a wcześniej z Białegostoku; jego transfer z jednej metropolii do innej równorzędnej był decyzją dość zaskakującą), abp Józef Kupny z Wrocławia (choć jemu niektórzy „bracia w biskupstwie” wypominają, że dopuścił do dyshonoru, jakim był brak pochówku w katedrze jego poprzednika, kard. Henryka Gulbinowicza, ukaranego przez Stolicę Apostolską) czy abp Józef Guzdek z Białegostoku (wcześniej sprawny biskup polowy, teraz zdecydowanie niewidoczny).

Gdyby tak się stało, to po raz kolejny mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której wybór „idealny” z punktu widzenia wewnętrznego interesu KEP okazałby się rozbieżny z potrzebami (tak jak je rozumiem) Kościoła w Polsce. Uważam bowiem, że zdecydowanie przydałoby się naszemu Kościołowi więcej twórczego niepokoju poszukiwań, a mniej „nie-świętego spokoju”, wycofanej bierności, a tym bardziej kontynuacji linii ideologicznego sojuszu z partią prawicową w politycznym zderzeniu cywilizacji.

Duże znaczenie będzie miał także wybór nowego sekretarza generalnego KEP. Odejdzie z tej funkcji po dwóch kadencjach bp Artur Miziński. Ten bliski sojusznik twardogłowego nurtu w ekipie rządzącej Polską w latach 2015–2023 sam też sprawował rządy „na Skwerze” silną ręką, wymagając posłuszeństwa, np. praktycznie podporządkował sobie kierownictwo Katolickiej Agencji Informacyjnej, wydając nieraz ręcznie polecenia co do publikacji lub wycofania pewnych już opublikowanych materiałów. Wybór jego następcy będzie dokonywał się w czerwcu, co da nowemu przewodniczącemu szansę zaproponowania swojego kandydata.

Polityka nie przestanie ciążyć

Rok 2024 to także realny początek rządów nowej koalicji, która z pewnością będzie chciała wyraźnie pokazać, że nie chodzi na pasku biskupów. Jak zapowiedział już premier Tusk, na pierwszy ogień pójdą kwestie finansowania Kościoła – one bowiem znakomicie organizują emocje społeczne. Dyskusja o nowym modelu może jednak okazać się niekończącą się telenowelą, która niekoniecznie znajdzie swój finał, a cóż dopiero happy end (tak jak w 2013 r. doszło do zawieszenia mocno zaawansowanych prac w tej sprawie prowadzonych przez ministra Michała Boniego i kard. Kazimierza Nycza).