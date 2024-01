Dlaczego Demokratyczna Republika Konga jest skazana na bycie bogatym krajem biednych ludzi?

Wojna ta doprowadziła do upadku w Kinszasie tyranii Mobutu Sese Seko (1965-1997), a potem jego pogromcy Laurenta Desire-Kabili (1997-2001), protegowanego Rwandyjczyków, który próbował uwolnić się spod ich kurateli. Gdy Kabila senior zginął w zamachu, władzę przejął jego syn, wspomniany już Joseph, poprzednik Tshisekediego.

Na przełomie wieków XX i XXI kongijski konflikt wessał tuzin ościennych państw i przerodził się w największą wojnę współczesnej Afryki. Szacuje się, że od kul, chorób i poniewierki zginęło kilka milionów ludzi.

Dziś wojna przycichła, ale tli się wciąż na kongijskim wschodzie. Rwanda zaś, która skutecznie rozgromiła Hutu, nadal wspiera we wschodnim Kongu rebeliantów, by wymuszać na rządzie w Kinszasie ustępstwa. Albo żeby po prostu grabić tamtejsze kopalnie z najcenniejszych skarbów.

Tshisekedi próbował załatwić spory z Rwandą po dobroci, zaprosił nawet tamtejszego dyktatora Paula Kagamego na swoją inaugurację. Nic jednak nie wskórał dyplomacją. Nie pomogły też ściągnięte na pomoc wojska ONZ, Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej ani Wspólnoty Południowoafrykańskiej. Dziś Tshisekedi grozi Rwandzie wojną, a Kagamego przyrównuje do Hitlera. Rebelianci ze wschodu skrzyknęli się zaś w nową partyzancką partię (pod nazwą Przymierze Rzeki Kongo) i zapowiadają „zwycięski marsz na Kinszasę”.

Mimo to na wyborczych wiecach Tshisekedi namawiał Kongijczyków, by dali mu drugą kadencję, gdyż dopiero wtedy będzie mógł spełnić obietnice, które złożył, ubiegając się o pierwszą. Tłumaczył, że połowa pierwszej kadencji zeszła mu na uwalnianiu się z więzów sojuszu z Kabilą i dopiero teraz, wreszcie niezależny, będzie mógł rządzić, jak chce.

Niełatwe głosowanie

Nie jest łatwo urządzić uczciwe wybory w takim kraju jak Demokratyczna Republika Konga, wielkim jak Europa Zachodnia i Południowa razem wzięte. Zajmuje cały środek kontynentu, samo jego jądro. W Afryce większa od niego jest dziś tylko Algieria, a ludniejsze jedynie Nigeria, Etiopia i Egipt.

Podobnie jak większość współczesnych państw afrykańskich, DR Konga nigdy by nie powstało w obecnej postaci, gdyby nie podbój i rozbiór Afryki przez mocarstwa kolonialne. Dzisiejsze kongijskie ziemie dostały się belgijskiemu królowi Leopoldowi i gdyby nie ta podległość, nigdy by się ze sobą nie zrosły. Stołeczną Kinszasę na zachodzie kraju dzieli od Bukavu (miasta na jego wschodnim skraju) podobna odległość jak Paryż od Mińska. A Bakongowie z kongijskiego zachodu tak różnią się od Hemów czy Bwarich ze wschodu, jak Francuzi od Białorusinów.

Dzieje niepodległego państwa nie przyczyniły się do jego zjednoczenia. Współczesną historię DR Konga tworzą wojskowe przewroty i dyktatury, antyrządowe rebelie wspierane przez sąsiadów, bunty i wojny secesyjne najbogatszych prowincji. Nic nie wyszło z pomysłu prezydenta Mobutu, który chciał stworzyć spójne państwo, nadając mu nową nazwę (Zair) i nakazując wyrzec się imion europejskich, by przyjąć nowe, rdzennie afrykańskie.

W środku pory deszczowej

Po pierwszych wyborach, przeprowadzonych tuż przed ogłoszeniem niepodległości w 1960 r., drugą okazję, aby naprawdę samemu wybrać sobie przywódcę, Kongijczycy dostali dopiero w 2006 r. – wtedy to, po wspomnianej wielkiej wojnie, wolną (jak na ówczesne warunki) elekcję urządziły im ONZ wraz z Unią Europejską.

Wybory w grudniu 2023 r. były pierwszymi, które Kongijczycy przygotowali sami, bez pomocy ONZ i Unii Europejskiej. Niedługo przed elekcją Tshisekedi podziękował też wojskom ONZ za 20-letnią służbę i wyprosił je z Konga, a obserwatorów z Europy na głosowanie nie wpuścił.

Tak jak wielu przewidywało, podczas wyborów – urządzonych w środku pory deszczowej – nie wszystko poszło jak z płatka. Przygotowanie ich kosztowało ponad miliard dolarów, ale zamówione do druku za granicą dowody tożsamości i karty do głosowania dotarły do Kinszasy w ostatniej chwili, a do wielu lokali wyborczych już po czasie.

Na czas nie przygotowano też list wyborców ani porządnego niezmywalnego tuszu do znaczenia palców wyborców, by nie mogli zagłosować ponownie. Żeby dotrzymać terminu głosowania, komisja wyborcza musiała prosić prezydenta, by uprosił ONZ i sąsiadów o samoloty i śmigłowce, którymi materiały wyborcze rozwieziono do najodleglejszych regionów.

Niedoróbki, skargi, protesty

Niewiele to pomogło, bo w dniu elekcji, w środę 20 grudnia, dwie trzecie lokali wyborczych – w tym te w największych miastach Kinszasa i Lubumbashi (stolica prowincji Katanga) – otwarto z wielogodzinnym opóźnieniem, wielu nie otwarto w ogóle, a w co trzecim nie zadziałały elektroniczne maszyny do głosowania. We wschodnich prowincjach z powodu rebelii w ogóle ich nie przeprowadzono, pozbawiając głosu prawie 2 mln ludzi. Komisja wyborcza postanowiła przedłużyć głosowanie na czwartek, potem również na piątek. W niektórych regionach głosowano jeszcze nawet pięć dni po wyznaczonym terminie.