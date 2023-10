Debata wyborcza w TVP: kto wykorzystał szansę, a kto stracił okazję

Zaczęło się od pytania o pakiet migracyjny. Jak każde z kolejnych, było ono długie (dłuższe niż czas na odpowiedź!) i sugerowało niecne plany opozycji w kontraście do jedynie słusznej polityki obecnej władzy. Na pierwszy ogień poszedł Tusk, ale skupił się na dezercji z debaty Jarosława Kaczyńskiego i nie starczyło mu już czasu na odpowiedź (na szczęście w konkretach wyręczył go za chwilę Hołownia). Z zająknięcia Tuska pod koniec tej wypowiedzi użytek zrobiły potem „Wiadomości” TVP, próbując go ośmieszyć. Wyszło tak sobie i bez specjalnego gustu, ale nie o schlebianie dobrym gustom tu chodziło, co wyraźnie widać było po zachowaniu reprezentującego w debacie PiS Mateusza Morawieckiego.

Premier Rzeczpospolitej zaczął swoją wypowiedź od w sumie niesprowokowanego zdania: „Wszyscy na jednego, banda rudego”, po czym stwierdził, że lider Koalicji Obywatelskiej ma obiecane stanowisko za przyjmowanie nielegalnych imigrantów, wytykając go dosłownie palcem. Zapewne twardy elektorat PiS był wniebowzięty, ale raczej nie był to sposób na dotarcie do serc niezdecydowanych wyborców. Później Morawiecki był już spokojniejszy, choć czasem prowadził swój wywód tak, jakby recytował przygotowane formułki. Tuska nazywał tchórzem (tak samo Tusk nazwał Kaczyńskiego) lub premierem polskiej biedy, wciąż rzucając insynuacjami, jak choćby wtedy, gdy nie poprzestał na przypomnieniu porażki PO w walce z mafią vatowską, ale twierdził, że zwycięstwo opozycji przywróci ten proceder. Zaatakowany przez Tuska o miliony zarobione na nieruchomościach, używał wielokrotnie wykorzystywanej już broni, czyli mantry o tym, jak to rzucił dobrze płatną pracę dla Polski.